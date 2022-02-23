https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/shalashaa-rasskazal-kak-priznanie-dnr-i-lnr-skazhetsya-na-ekonomikakh-rossii-i-abkhazii--1037719748.html

Шалашаа рассказал, как признание ДНР и ЛНР скажется на экономиках России и Абхазии

Шалашаа рассказал, как признание ДНР и ЛНР скажется на экономиках России и Абхазии

Как может сказаться признание Россией независимости ДНР и ЛНР на внешнеэкономических связях Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал директор Института... 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T14:59+0300

2022-02-23T14:59+0300

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Шалашаа рассказал, как признание ДНР и ЛНР скажется на экономиках России и Абхазии Шалашаа рассказал, как признание ДНР и ЛНР скажется на экономиках России и Абхазии

Эта ситуация для Абхазии происходит не впервые, напомнил Шалашаа. "Был 1998 год, когда рухнул рубль, был рост доллара. Для России это было негативно. Как не парадоксально, это положительно повлияло на Абхазию. Это выразилось в том, что вся продукция, производимая в Абхазии, закупалась Россией. В тот период мы выращивали чай, много другой сельхозпродукции. Сегодняшний курс доллара значительно не поменялся. Но наши крупные участники внешнеэкономических операций, конечно, связаны с долларом. Особенно те, кому товары поступают из Турции. 10-15 процентов товаров к нам поступает из Турции. Крупным поставщикам это помешает. Но обнадеживает высказывание премьер-министра России Мишустина, что правительство России, региональные органы власти уже давно ведут политику импортозамещения. Поэтому в этом плане особых изменений не произойдет, и импортные поставки, связанные с Россией, у нас особо не поменяются", – отметил Шалашаа. Он предположил, что резкого скачка цен на рынках в ближайшее время не стоит ожидать.Шалашаа также рассказал о научных и межвузовских связях, которые существуют между Абхазией и Донбассом. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, абхазия, донбасс, россия, аудио