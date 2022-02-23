https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/v-krymu-predotvratili-terakt-1037734507.html

В Крыму предотвратили теракт

В Крыму предотвратили теракт

Сторонники запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" задержаны по подозрению в подготовке теракта в храме в Крыму с целью устрашения... 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T14:13+0300

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Федеральная служба безопасности предотвратила в крымском храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение центра общественных связей ФСБ.В сообщении говорится о том, что задержаны шесть граждан России, сторонников украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона. Целью террористов было устрашение населения.ФСБ изъяла в гараже у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства, инструкцию для его изготовления, а также символику "Правого сектора"*. Кроме того, была обнаружена переписка, где обсуждалась организация теракта.В отношении злоумышленников примут соответствующие процессуальные решения.*Запрещенная в России экстремистская организация.

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