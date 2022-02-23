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В Крыму предотвратили теракт
В Крыму предотвратили теракт
Сторонники запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" задержаны по подозрению в подготовке теракта в храме в Крыму с целью устрашения... 23.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-23T14:13+0300
2022-02-23T14:13+0300
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Федеральная служба безопасности предотвратила в крымском храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение центра общественных связей ФСБ.В сообщении говорится о том, что задержаны шесть граждан России, сторонников украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона. Целью террористов было устрашение населения.ФСБ изъяла в гараже у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства, инструкцию для его изготовления, а также символику "Правого сектора"*. Кроме того, была обнаружена переписка, где обсуждалась организация теракта.В отношении злоумышленников примут соответствующие процессуальные решения.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, крым, украина, террористы, новости
В Крыму предотвратили теракт
14:13 23.02.2022 (обновлено: 14:16 23.02.2022) Подписаться на
Сторонники запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор" задержаны по подозрению в подготовке теракта в храме в Крыму с целью устрашения населения.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik.
Федеральная служба безопасности предотвратила в крымском храме теракт, готовившийся сторонниками украинского "Правого сектора"*, передает РИА Новости
со ссылкой на сообщение центра общественных связей ФСБ.
В сообщении говорится о том, что задержаны шесть граждан России, сторонников украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона. Целью террористов было устрашение населения.
ФСБ изъяла в гараже у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства, инструкцию для его изготовления, а также символику "Правого сектора"*. Кроме того, была обнаружена переписка, где обсуждалась организация теракта.
В отношении злоумышленников примут соответствующие процессуальные решения.
*Запрещенная в России экстремистская организация.