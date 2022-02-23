https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/voennye-rossiyskoy-bazy-v-abkhazii-pozdravili-veteranov-vov-s-23-fevralya-1037730565.html

Военные российской базы в Абхазии поздравили ветеранов ВОВ с 23 февраля

Военные российской базы в Абхазии поздравили ветеранов ВОВ с 23 февраля

В Абхазии сегодня проживают более 50 ветеранов Великой Отечественной войны. 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T11:15+0300

2022-02-23T11:15+0300

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в абхазии

день защитника отечества

юво

новости

военные

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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба ЮВО. Ветерана Екатерину Синявскую поздравили с военным оркестром. Музыканты исполнили для нее песни военных лет – "Катюшу", "День Победы" и другие. Мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.Ветеран Великой Отечественной встретила военнослужащих с радостью, пожелала всем крепкого абхазского здоровья и долгих лет жизни. От лица командования ей были вручены памятные подарки.Российские военнослужащие оказывают внимание и поддержку ветеранам ВОВ регулярно в честь больших праздников, Дня Великой Победы и Дня защитника Отечества.На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17,5 тысячи человек не вернулись с полей сражений, 22 человека стали Героями Советского Союза

https://sputnik-abkhazia.ru/20150331/1014277328.html

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день защитника отечества, юво, новости, военные