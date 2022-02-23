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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/voennye-rossiyskoy-bazy-v-abkhazii-pozdravili-veteranov-vov-s-23-fevralya-1037730565.html
Военные российской базы в Абхазии поздравили ветеранов ВОВ с 23 февраля
Военные российской базы в Абхазии поздравили ветеранов ВОВ с 23 февраля
В Абхазии сегодня проживают более 50 ветеранов Великой Отечественной войны. 23.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба ЮВО. Ветерана Екатерину Синявскую поздравили с военным оркестром. Музыканты исполнили для нее песни военных лет – "Катюшу", "День Победы" и другие. Мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.Ветеран Великой Отечественной встретила военнослужащих с радостью, пожелала всем крепкого абхазского здоровья и долгих лет жизни. От лица командования ей были вручены памятные подарки.Российские военнослужащие оказывают внимание и поддержку ветеранам ВОВ регулярно в честь больших праздников, Дня Великой Победы и Дня защитника Отечества.На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17,5 тысячи человек не вернулись с полей сражений, 22 человека стали Героями Советского Союза
https://sputnik-abkhazia.ru/20150331/1014277328.html
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день защитника отечества, юво, новости, военные

Военные российской базы в Абхазии поздравили ветеранов ВОВ с 23 февраля

11:15 23.02.2022 (обновлено: 11:44 23.02.2022)
© Foto / Пресс-служба Южного военного округаВоеннослужащие российской базы с военым оркестром ЮВО поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества
Военнослужащие российской базы с военым оркестром ЮВО поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
© Foto / Пресс-служба Южного военного округа
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В Абхазии сегодня проживают более 50 ветеранов Великой Отечественной войны.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба ЮВО.
Ветерана Екатерину Синявскую поздравили с военным оркестром. Музыканты исполнили для нее песни военных лет – "Катюшу", "День Победы" и другие. Мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.
© Foto / Пресс-служба Южного военного округаВоеннослужащие российской базы с военым оркестром ЮВО поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества
Военнослужащие российской базы с военым оркестром ЮВО поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества - Sputnik Абхазия, 1920, 23.02.2022
Военнослужащие российской базы с военым оркестром ЮВО поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества
© Foto / Пресс-служба Южного военного округа
Ветеран Великой Отечественной встретила военнослужащих с радостью, пожелала всем крепкого абхазского здоровья и долгих лет жизни. От лица командования ей были вручены памятные подарки.
Синявская Екатерина Васильевна - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2015
В Абхазии
Екатерина Синявская: я ушла на войну в 18 лет
31 марта 2015, 11:35
Российские военнослужащие оказывают внимание и поддержку ветеранам ВОВ регулярно в честь больших праздников, Дня Великой Победы и Дня защитника Отечества.
На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17,5 тысячи человек не вернулись с полей сражений, 22 человека стали Героями Советского Союза
В Абхазии
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