Военные российской базы в Абхазии поздравили ветеранов ВОВ с 23 февраля
11:15 23.02.2022 (обновлено: 11:44 23.02.2022)
© Foto / Пресс-служба Южного военного округаВоеннослужащие российской базы с военым оркестром ЮВО поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества
© Foto / Пресс-служба Южного военного округа
В Абхазии сегодня проживают более 50 ветеранов Великой Отечественной войны.
СУХУМ, 23 фев – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества, сообщает пресс-служба ЮВО.
Ветерана Екатерину Синявскую поздравили с военным оркестром. Музыканты исполнили для нее песни военных лет – "Катюшу", "День Победы" и другие. Мероприятия проводились при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер.
© Foto / Пресс-служба Южного военного округаВоеннослужащие российской базы с военым оркестром ЮВО поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества
Военнослужащие российской базы с военым оркестром ЮВО поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества
© Foto / Пресс-служба Южного военного округа
Ветеран Великой Отечественной встретила военнослужащих с радостью, пожелала всем крепкого абхазского здоровья и долгих лет жизни. От лица командования ей были вручены памятные подарки.
31 марта 2015, 11:35
Российские военнослужащие оказывают внимание и поддержку ветеранам ВОВ регулярно в честь больших праздников, Дня Великой Победы и Дня защитника Отечества.
На фронты Великой Отечественной войны ушли более 55 тысяч жителей Абхазии. Более 17,5 тысячи человек не вернулись с полей сражений, 22 человека стали Героями Советского Союза