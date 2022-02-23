https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/vzaimnyy-interes-markedonov-o-bezopasnosti-v-zakavkaze-i-otnosheniyakh-abkhazii-i-rossii--1037722161.html

Взаимный интерес: Маркедонов о безопасности в Закавказье и отношениях Абхазии и России

Взаимный интерес: Маркедонов о безопасности в Закавказье и отношениях Абхазии и России

О перспективах участия Абхазии в международных интеграционных союзах на постсоветском пространстве и о том, насколько желание Грузии вступить в НАТО отражается... 23.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-23T10:47+0300

2022-02-23T10:47+0300

2022-02-23T10:47+0300

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абхазо-российские отношения

кавказ

геополитика

взаимодействие рф и абхазии развивается

подкасты

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Взаимный интерес: Маркедонов о безопасности в Закавказье и отношениях Абхазии и России Взаимный интерес: Маркедонов о безопасности в Закавказье и отношениях Абхазии и России

Два основных соглашения – Договор 2008 года и Договор 2014 года должны регулировать взаимоотношения двух стран – России и Абхазии. Российский политолог Сергей Маркедонов дал оценку реализации договоренности и совместных проектов, рассказал, что мешает этому процессу. Эксперт также поделился своим мнением о том, каково место Абхазии в Черноморско-Кавказском регионе."Абхазия должна демонстрировать уровень определенный государственной зрелости, в том числе и стратегической, потому что часто некоторые вопросы становятся разменной монетой во внутренней борьбе, к примеру, проблема "галских грузинов" тут же начинают одни политики обвинять других, но проблема есть, и надо ее как-то решать, и лучше решать ее здесь, чем кто-то за тебя это будет решать. Такие конъектурные моменты играют роль. Если бы у Абхазии был большой уровень зрелости именно государственных институтов, именно в широком смысле слова предсказуемости больше, не так, чтобы любого президента толпа выбрасывала из резиденции, а сменяемость власти посредством выборов и так далее, то тогда если даже все не поспешили бы в очередь за признанием, но стали бы находить механизмы для совместной работы", – сказал Маркедонов в эфире радио Sputnik.Политолог высказал мнение по поводу того, в чем корень главных проблем Абхазии и каковы перспективы развития абхазо-российских отношений.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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абхазо-российские отношения, кавказ, геополитика, взаимодействие рф и абхазии развивается, подкасты, аудио