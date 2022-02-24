https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/baranets-rossii-nuzhno-ubeditsya-v-nesposobnosti-ukrainy-na-karatelnye-operatsii-v-donbasse-1037760938.html

Баранец: России нужно убедиться в неспособности Украины на карательные операции в Донбассе

Баранец: России нужно убедиться в неспособности Украины на карательные операции в Донбассе

Спецоперация российских военных необходима для того, чтобы "вырубить военную компоненту" Украины и прекратить карательные операции в Донбассе, особенно на фоне... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T17:37+0300

2022-02-24T17:37+0300

2022-02-24T17:47+0300

радио

подкасты

донбасс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037760902_0:61:1112:687_1920x0_80_0_0_8e4279556d6a484f31493b5bf0d375c4.jpg

Баранец о спецоперации России в Донбассе Баранец о спецоперации России в Донбассе

Терпение у России закончилось, мы восемь лет чуть ли не на коленях упрашивали Киев выполнить минские соглашения, а нас все время водили за нос и насмехались, отметил в беседе на радио Sputnik российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец."Наша армия сегодня, проводя спецоперацию, вырубает прежде всего военную компоненту украинской армии, то есть мы прежде всего выключаем стратегически важные объекты Украины. Это арсеналы, аэродромы, штабы, скопления войск и так далее, чтобы обескровить эту осточертевшую от бандеровской заразы армию. Нам нужно прежде всего убедиться, что Украина не будет больше способна на карательные операции, которые она столько лет ведет в Донбассе. Тем более это необходимо, когда Киев стал хвататься за ядерную бомбу", – объяснил Баранец.Настроения в Украине сейчас разные, отметил собеседник. Жители западных регионов в основном перепуганы, а в восточной Украине, области которой тяготеют к России, народ все чаще говорит: "Хотя бы побыстрее пришли путинские войска"."Я знаю настроения и многих белорусов, многие говорят: "А зачем нам эта война? Путин там затеял ссору с Украиной, пусть он и воюет, а нам на*рена. Зачем нам своих хлопцев туда посылать? "Но вы знаете, когда Польша нападет на Беларусь, мы русские не будем же говорить, а это дела Лукашенко, пусть Батька там сам воюет, мы же так не поступим, мы же первые прибежим вам на помощь", – отметил Баранец.21 февраля президент России заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и подписал соответствующие указы, а утром 24 февраля с учетом накаленной обстановки объявил о проведении специальной военной операции.

донбасс

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, донбасс, украина, аудио