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Баранец: России нужно убедиться в неспособности Украины на карательные операции в Донбассе
Баранец: России нужно убедиться в неспособности Украины на карательные операции в Донбассе
Спецоперация российских военных необходима для того, чтобы "вырубить военную компоненту" Украины и прекратить карательные операции в Донбассе, особенно на фоне... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T17:37+0300
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Баранец о спецоперации России в Донбассе
Баранец о спецоперации России в Донбассе
Терпение у России закончилось, мы восемь лет чуть ли не на коленях упрашивали Киев выполнить минские соглашения, а нас все время водили за нос и насмехались, отметил в беседе на радио Sputnik российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец."Наша армия сегодня, проводя спецоперацию, вырубает прежде всего военную компоненту украинской армии, то есть мы прежде всего выключаем стратегически важные объекты Украины. Это арсеналы, аэродромы, штабы, скопления войск и так далее, чтобы обескровить эту осточертевшую от бандеровской заразы армию. Нам нужно прежде всего убедиться, что Украина не будет больше способна на карательные операции, которые она столько лет ведет в Донбассе. Тем более это необходимо, когда Киев стал хвататься за ядерную бомбу", – объяснил Баранец.Настроения в Украине сейчас разные, отметил собеседник. Жители западных регионов в основном перепуганы, а в восточной Украине, области которой тяготеют к России, народ все чаще говорит: "Хотя бы побыстрее пришли путинские войска"."Я знаю настроения и многих белорусов, многие говорят: "А зачем нам эта война? Путин там затеял ссору с Украиной, пусть он и воюет, а нам на*рена. Зачем нам своих хлопцев туда посылать? "Но вы знаете, когда Польша нападет на Беларусь, мы русские не будем же говорить, а это дела Лукашенко, пусть Батька там сам воюет, мы же так не поступим, мы же первые прибежим вам на помощь", – отметил Баранец.21 февраля президент России заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и подписал соответствующие указы, а утром 24 февраля с учетом накаленной обстановки объявил о проведении специальной военной операции.
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Баранец: России нужно убедиться в неспособности Украины на карательные операции в Донбассе
17:37 24.02.2022 (обновлено: 17:47 24.02.2022) Подписаться на
Спецоперация российских военных необходима для того, чтобы "вырубить военную компоненту" Украины и прекратить карательные операции в Донбассе, особенно на фоне попыток украинских властей "ухватиться за ядерную бомбу", отмечает российский военный эксперт Виктор Баранец.
Терпение у России закончилось, мы восемь лет чуть ли не на коленях упрашивали Киев выполнить минские соглашения, а нас все время водили за нос и насмехались, отметил в беседе на радио Sputnik
российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
"Наша армия сегодня, проводя спецоперацию, вырубает прежде всего военную компоненту украинской армии, то есть мы прежде всего выключаем стратегически важные объекты Украины. Это арсеналы, аэродромы, штабы, скопления войск и так далее, чтобы обескровить эту осточертевшую от бандеровской заразы армию. Нам нужно прежде всего убедиться, что Украина не будет больше способна на карательные операции, которые она столько лет ведет в Донбассе. Тем более это необходимо, когда Киев стал хвататься за ядерную бомбу", – объяснил Баранец.
Настроения в Украине сейчас разные, отметил собеседник. Жители западных регионов в основном перепуганы, а в восточной Украине, области которой тяготеют к России, народ все чаще говорит: "Хотя бы побыстрее пришли путинские войска".
"Я знаю настроения и многих белорусов, многие говорят: "А зачем нам эта война? Путин там затеял ссору с Украиной, пусть он и воюет, а нам на*рена. Зачем нам своих хлопцев туда посылать? "Но вы знаете, когда Польша нападет на Беларусь, мы русские не будем же говорить, а это дела Лукашенко, пусть Батька там сам воюет, мы же так не поступим, мы же первые прибежим вам на помощь", – отметил Баранец.
21 февраля президент России заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и подписал соответствующие указы, а утром 24 февраля с учетом накаленной обстановки объявил о проведении специальной военной операции.