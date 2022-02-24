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ФСБ России показала видео повреждений российского судна в Азовском море
ФСБ России показала видео повреждений российского судна в Азовском море
Два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару вооруженных сил Украины. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T17:31+0300
2022-02-24T17:31+0300
2022-02-24T17:49+0300
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По последним данным, в результате обстрела на нефтегрузе SGV-FLOT вспыхнул пожар, который был потушен усилиями экипажа.Также один из членов команды получил ранение, для его эвакуации были задействованы катера погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.Кроме SGV-FLOT, под ракетный удар также попало еще одно судно - SERAPHIM SAROVSKIY, обстрел велся со стороны Мариуполя.24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса после того, как просьбу о помощи от украинской агрессии Москве направили лидеры ДНР и ЛНР.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, видео
ФСБ России показала видео повреждений российского судна в Азовском море
17:31 24.02.2022 (обновлено: 17:49 24.02.2022) Подписаться на
Два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару вооруженных сил Украины.
По последним данным, в результате обстрела на нефтегрузе SGV-FLOT вспыхнул пожар, который был потушен усилиями экипажа.
Также один из членов команды получил ранение, для его эвакуации были задействованы катера погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.
Кроме SGV-FLOT, под ракетный удар также попало еще одно судно - SERAPHIM SAROVSKIY, обстрел велся со стороны Мариуполя.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса после того, как просьбу о помощи от украинской агрессии Москве направили лидеры ДНР и ЛНР.