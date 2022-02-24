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ФСБ России показала видео повреждений российского судна в Азовском море

ФСБ России показала видео повреждений российского судна в Азовском море

Два гражданских грузовых судна в Азовском море подверглись ракетному удару вооруженных сил Украины. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T17:31+0300

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По последним данным, в результате обстрела на нефтегрузе SGV-FLOT вспыхнул пожар, который был потушен усилиями экипажа.Также один из членов команды получил ранение, для его эвакуации были задействованы катера погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.Кроме SGV-FLOT, под ракетный удар также попало еще одно судно - SERAPHIM SAROVSKIY, обстрел велся со стороны Мариуполя.24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса после того, как просьбу о помощи от украинской агрессии Москве направили лидеры ДНР и ЛНР.

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