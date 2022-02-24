https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/glavnyy-chetverg-agrba-ob-effektivnosti-mestnogo-samoupravleniya-1037756021.html

Главный четверг: Агрба об эффективности местного самоуправления

Главный четверг: Агрба об эффективности местного самоуправления

Глава Гагрского районного Собрания Астан Агрба рассказал о роли местного самоуправления в Абхазии и о том, какие изменения нужны в законодательстве для более... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T15:19+0300

2022-02-24T15:19+0300

2022-02-24T15:20+0300

радио

главный четверг

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/18/1037755966_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_295f7235e7c53c96f8e4927d16ee9910.jpg

Главный четверг: Астан Агрба Главный четверг: Астан Агрба

Агрба считает, что за 30 лет местное самоуправление в Абхазии получило развитие. "Становление и развитие местного самоуправления тесно связано с развитием государственных органов власти. Поэтом сложности, с которыми сегодня сталкивается государственная власть, отражаются и на местном самоуправлении. Не сказать, что местное самоуправление сегодня развивается на высоком уровне, но достаточно эффективно", – отметил Агрба.Он уверен, что в Абхазии местное самоуправление – сформированная, устойчивая, функционирующая система власти.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

главный четверг, абхазия, аудио