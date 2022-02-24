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Главный четверг: Агрба об эффективности местного самоуправления
Главный четверг: Агрба об эффективности местного самоуправления
Глава Гагрского районного Собрания Астан Агрба рассказал о роли местного самоуправления в Абхазии и о том, какие изменения нужны в законодательстве для более... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T15:19+0300
2022-02-24T15:19+0300
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Главный четверг: Астан Агрба
Главный четверг: Астан Агрба
Агрба считает, что за 30 лет местное самоуправление в Абхазии получило развитие. "Становление и развитие местного самоуправления тесно связано с развитием государственных органов власти. Поэтом сложности, с которыми сегодня сталкивается государственная власть, отражаются и на местном самоуправлении. Не сказать, что местное самоуправление сегодня развивается на высоком уровне, но достаточно эффективно", – отметил Агрба.Он уверен, что в Абхазии местное самоуправление – сформированная, устойчивая, функционирующая система власти.Подробности слушайте в аудиофайле.
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главный четверг, абхазия, аудио
Главный четверг: Агрба об эффективности местного самоуправления
15:19 24.02.2022 (обновлено: 15:20 24.02.2022) Подписаться на
Глава Гагрского районного Собрания Астан Агрба рассказал о роли местного самоуправления в Абхазии и о том, какие изменения нужны в законодательстве для более эффективной работы власти на местах.
Агрба считает, что за 30 лет местное самоуправление в Абхазии получило развитие.
"Становление и развитие местного самоуправления тесно связано с развитием государственных органов власти. Поэтом сложности, с которыми сегодня сталкивается государственная власть, отражаются и на местном самоуправлении. Не сказать, что местное самоуправление сегодня развивается на высоком уровне, но достаточно эффективно", – отметил Агрба.
Он уверен, что в Абхазии местное самоуправление – сформированная, устойчивая, функционирующая система власти.
Подробности слушайте в аудиофайле.