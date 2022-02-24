https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/kedmi-kiev-vedet-sebya-ne-tak-kak-khotyat-khozyaeva-za-okeanom-1037745906.html

Кедми: Киев ведет себя не так, как хотят хозяева за океаном

Кедми: Киев ведет себя не так, как хотят хозяева за океаном

Политический эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми прокомментировал ситуацию вокруг Украины. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

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Кедми Кедми

В эфире радио Sputnik Кедми подчеркнул, что Россия готова ко всем видам санкций, перечисленных на Западе после признания ДНР и ЛНР."После признания Россией республик Донбасса Украина начала движение совершенно в другом направлении — неожиданном для "заокеанских хозяев", которые разыгрывали все происходящее. В какой-то мере американские "хозяева" принимали во внимание такое развитие событий, о чем свидетельствует вчерашнее обращение Байдена, в котором основное внимание было уделено санкциям. То, что накануне сказал Мишустин, совершенно ясно — Россия готова ко всем видам санкций, применение которых ожидается, <...> терять нечего", — отметил эксперт.По его словам, события на Украине не отделимы от того процесса, который начала Москва, предъявив ультиматум по безопасности Вашингтону и НАТО."И это только часть общего процесса, который идет в одном направлении. Насколько я понял то, что сказал президент Путин, он не видит возможности существования подконтрольной Соединенным Штатам Украины возле России, все это рано или поздно будет представлять огромную угрозу. Особенно если принимать во внимание то, что сказал Шойгу о ядерной программе Украины", — напомнил Кедми.Он уточнил, что руководство РФ восприняло озвученную Зеленским ядерную программу как вполне реальную, независимо от того, как она будет реализована на самом деле.Президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.При этом, военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления не оказывают".Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

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