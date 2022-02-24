https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/korrespondenty-ria-novosti-i-izvestiy-popali-pod-obstrel-1037755498.html

Машина корреспондентов РИА Новости и "Известий" попала под обстрел в ДНР

Машина корреспондентов РИА Новости и "Известий" попала под обстрел в ДНР

Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по отношению к Украине и возложил ответственность за кровопролитие на... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T14:55+0300

2022-02-24T14:55+0300

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Журналисты информационного агентства РИА Новости и информационного портала "Известия" попали под обстрел в Донецке, сообщает РИА Новости. Обстрел произошел в районе Спартак в ДНР, журналисты не пострадали. По заявлению корреспондента РИА Новости, по машине журналистов били прицельно. Военная спецоперация российских войск против Украины началась утром 24 февраля.Министерство обороны России заявило, что угрозы для мирных жителей нет. По заявлению ведомства, военная инфраструктура украинских авиабаз выведена из строя, средства ПВО подавлены.

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