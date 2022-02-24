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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/korrespondenty-ria-novosti-i-izvestiy-popali-pod-obstrel-1037755498.html
Машина корреспондентов РИА Новости и "Известий" попала под обстрел в ДНР
Машина корреспондентов РИА Новости и "Известий" попала под обстрел в ДНР
Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по отношению к Украине и возложил ответственность за кровопролитие на... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Журналисты информационного агентства РИА Новости и информационного портала "Известия" попали под обстрел в Донецке, сообщает РИА Новости. Обстрел произошел в районе Спартак в ДНР, журналисты не пострадали. По заявлению корреспондента РИА Новости, по машине журналистов били прицельно. Военная спецоперация российских войск против Украины началась утром 24 февраля.Министерство обороны России заявило, что угрозы для мирных жителей нет. По заявлению ведомства, военная инфраструктура украинских авиабаз выведена из строя, средства ПВО подавлены.
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Машина корреспондентов РИА Новости и "Известий" попала под обстрел в ДНР

14:55 24.02.2022 (обновлено: 15:02 24.02.2022)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСитуация в Донецкой народной республике
Ситуация в Донецкой народной республике - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по отношению к Украине и возложил ответственность за кровопролитие на правящий украинский режим.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Журналисты информационного агентства РИА Новости и информационного портала "Известия" попали под обстрел в Донецке, сообщает РИА Новости.

"Только что попали под обстрел в районе Спартак (пригород Донецка), хлопнуло рядом, машину подкинуло, но мы не пострадали... Позиций рядом не было. Били прицельно по нашей машине", – говорит корреспондент РИА Новости.

Обстрел произошел в районе Спартак в ДНР, журналисты не пострадали.
По заявлению корреспондента РИА Новости, по машине журналистов били прицельно.
Военная спецоперация российских войск против Украины началась утром 24 февраля.
Министерство обороны России заявило, что угрозы для мирных жителей нет. По заявлению ведомства, военная инфраструктура украинских авиабаз выведена из строя, средства ПВО подавлены.
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