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Купалба о военной операции России в Донбассе: другого пути просто не было
Купалба о военной операции России в Донбассе: другого пути просто не было
Проведение Россией специальной военной операции в Донбассе прокомментировал в эфире радио Sputnik Абхазия военный эксперт Гарри Купалба. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T13:12+0300
2022-02-24T13:12+0300
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Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам. Помимо этого, в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.Президент России Владимир Путин 24 февраля в своем обращении к гражданам страны объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В эфире радио Sputnik Абхазия экс-заместитель министра обороны республики Гарри Купалба отметил, что в сложившейся ситуации у России не было никакого другого выхода, кроме как применить силу. Он убежден, что из-за Украины не развяжется большая мировая война, и НАТО на первом этапе обойдется призывами."Но нужно было призывать Зеленского, политическое руководство Украины. Зеленский как был шоуменом, так и остался. Западу, и той же Америке, не нужна была развязка. У них был сценарий втянуть Россию в войну, чтобы отработать свои задачи. Мы все прекрасно помним, какие цели стоят перед Западом. Неоднократно бывшие и нынешние руководители говорили о том, что несправедливо, когда Россия имеет такие территории, такие богатства. Все, что делается сегодня, направлено против России. Это не делается во благо украинского народа, чтобы поддержать Украину в этой ситуации", – считает Гарри Купалба. Он убежден, что проводимая сегодня военная операция на территории Донбасса будет носить историческое значение по принуждению к миру. Военный эксперт предположил, что операция Минобороны России по принуждению к миру может продолжаться в течение недели. Также Купалба уверен, что нынешняя ситуация никак не повлияет на поведение Грузии."Грузия не может предпринять никаких действий. На территории Абхазии находится 7-я военная российская база с достаточным количеством вооружения и техники, здесь имеются средства ПВО, которые позволяют прикрыть наше небо, имеются подразделения военно-морского флота. Здесь сегодня ничего не будет. Пусть население не переживает. Когда они (Грузия - ред.) имели больше возможности, они не сумели сделать", – сказал Гарри Купалба.
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Купалба о военной операции России в Донбассе: другого пути просто не было
13:12 24.02.2022 (обновлено: 13:19 24.02.2022) Подписаться на
Проведение Россией специальной военной операции в Донбассе прокомментировал в эфире радио Sputnik Абхазия военный эксперт Гарри Купалба.
Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ
выведена из строя, сообщили
в Минобороны России
. В военном ведомстве подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам. Помимо этого, в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.
Президент России Владимир Путин
24 февраля в своем обращении к гражданам страны объявил
о проведении специальной военной операции в Донбассе
. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы
не входит оккупация Украины
, только ее демилитаризация и денацификация.
В эфире радио Sputnik Абхазия экс-заместитель министра обороны республики Гарри Купалба отметил, что в сложившейся ситуации у России не было никакого другого выхода, кроме как применить силу.
"Мы все имели возможность последние полтора месяца наблюдать, как меняется мир, как меняется отношение... Ситуация сегодня такая, что другого пути просто не было. Поэтому решение президента (Путина - ред.) я считаю правильным".
Гарри Купалба
Военный эксперт
Он убежден, что из-за Украины не развяжется большая мировая война, и НАТО на первом этапе обойдется призывами.
"Но нужно было призывать Зеленского, политическое руководство Украины. Зеленский как был шоуменом, так и остался. Западу, и той же Америке, не нужна была развязка. У них был сценарий втянуть Россию в войну, чтобы отработать свои задачи. Мы все прекрасно помним, какие цели стоят перед Западом. Неоднократно бывшие и нынешние руководители говорили о том, что несправедливо, когда Россия имеет такие территории, такие богатства. Все, что делается сегодня, направлено против России. Это не делается во благо украинского народа, чтобы поддержать Украину в этой ситуации", – считает Гарри Купалба.
Он убежден, что проводимая сегодня военная операция на территории Донбасса будет носить историческое значение по принуждению к миру. Военный эксперт предположил, что операция Минобороны России по принуждению к миру может продолжаться в течение недели.
Также Купалба уверен, что нынешняя ситуация никак не повлияет на поведение Грузии.
"Грузия не может предпринять никаких действий. На территории Абхазии находится 7-я военная российская база с достаточным количеством вооружения и техники, здесь имеются средства ПВО, которые позволяют прикрыть наше небо, имеются подразделения военно-морского флота. Здесь сегодня ничего не будет. Пусть население не переживает. Когда они (Грузия - ред.) имели больше возможности, они не сумели сделать", – сказал Гарри Купалба.