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Купалба о военной операции России в Донбассе: другого пути просто не было

Купалба о военной операции России в Донбассе: другого пути просто не было

Проведение Россией специальной военной операции в Донбассе прокомментировал в эфире радио Sputnik Абхазия военный эксперт Гарри Купалба. 24.02.2022, Sputnik Абхазия

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Купалба Купалба

Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам. Помимо этого, в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.Президент России Владимир Путин 24 февраля в своем обращении к гражданам страны объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В эфире радио Sputnik Абхазия экс-заместитель министра обороны республики Гарри Купалба отметил, что в сложившейся ситуации у России не было никакого другого выхода, кроме как применить силу. Он убежден, что из-за Украины не развяжется большая мировая война, и НАТО на первом этапе обойдется призывами."Но нужно было призывать Зеленского, политическое руководство Украины. Зеленский как был шоуменом, так и остался. Западу, и той же Америке, не нужна была развязка. У них был сценарий втянуть Россию в войну, чтобы отработать свои задачи. Мы все прекрасно помним, какие цели стоят перед Западом. Неоднократно бывшие и нынешние руководители говорили о том, что несправедливо, когда Россия имеет такие территории, такие богатства. Все, что делается сегодня, направлено против России. Это не делается во благо украинского народа, чтобы поддержать Украину в этой ситуации", – считает Гарри Купалба. Он убежден, что проводимая сегодня военная операция на территории Донбасса будет носить историческое значение по принуждению к миру. Военный эксперт предположил, что операция Минобороны России по принуждению к миру может продолжаться в течение недели. Также Купалба уверен, что нынешняя ситуация никак не повлияет на поведение Грузии."Грузия не может предпринять никаких действий. На территории Абхазии находится 7-я военная российская база с достаточным количеством вооружения и техники, здесь имеются средства ПВО, которые позволяют прикрыть наше небо, имеются подразделения военно-морского флота. Здесь сегодня ничего не будет. Пусть население не переживает. Когда они (Грузия - ред.) имели больше возможности, они не сумели сделать", – сказал Гарри Купалба.

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