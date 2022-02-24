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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/mosbirzha-soobschila-o-priostanovke-torgov-na-vsekh-rynkakh-1037744350.html
Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках
Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках
Утром в четверг произошел обвал на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасс. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках, о возобновлении будет сообщено дополнительно.Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.
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финансы, экономика, россия

Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках

08:05 24.02.2022 (обновлено: 09:49 24.02.2022)
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Монета номиналом один рубль. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
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Утром в четверг произошел обвал на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасс.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках, о возобновлении будет сообщено дополнительно.
Российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж утром в четверг упали до установленных Мосбиржей границ. Это следовало из данных торгов.
Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро - до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.
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