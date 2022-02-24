Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 2 марта
08:24 24.02.2022 (обновлено: 10:30 24.02.2022)
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Росавиация заявила, что настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты на юге России.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 03:45 до 2 марта, сообщает Росавиация.
"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года", – говорится в сообщении.
Росавиация перечислила, где не работают аэропорты: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.