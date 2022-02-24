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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/ogranicheniya-na-polety-iz-aeroportov-yuga-rossii-budut-deystvovat-do-2-marta-1037744604.html
Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 2 марта
Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 2 марта
Введены ограничения на полеты из аэропортов юга России.
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 03:45 до 2 марта, сообщает Росавиация.Росавиация перечислила, где не работают аэропорты: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
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аэропорт, россия

Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 2 марта

08:24 24.02.2022 (обновлено: 10:30 24.02.2022)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - Sputnik Абхазия, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Максим Блинов
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Росавиация заявила, что настоятельно не рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты на юге России.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 03:45 до 2 марта, сообщает Росавиация.

"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 часов по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года", – говорится в сообщении.

Росавиация перечислила, где не работают аэропорты: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
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