https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/ogranicheniya-na-polety-iz-aeroportov-yuga-rossii-budut-deystvovat-do-2-marta-1037744604.html

Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 2 марта

Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 2 марта

Введены ограничения на полеты из аэропортов юга России.

2022-02-24T08:24+0300

2022-02-24T08:24+0300

2022-02-24T10:30+0300

аэропорт

россия

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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Ограничения на полеты из аэропортов юга России будут действовать до 03:45 до 2 марта, сообщает Росавиация.Росавиация перечислила, где не работают аэропорты: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

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аэропорт, россия