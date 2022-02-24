https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/patsientka-s-covid-19-skonchalas-v-gudautskom-gospitale-1037768055.html

Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале

Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51478 человек. Зарегистрировано 646 летальных случаев. Выздоровели 44323... 24.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-24T23:52+0300

2022-02-24T23:52+0300

2022-02-24T23:57+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 67 лет с диагнозом коронавирус, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 33, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина