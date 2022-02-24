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Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале
Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51478 человек. Зарегистрировано 646 летальных случаев. Выздоровели 44323... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T23:52+0300
2022-02-24T23:52+0300
2022-02-24T23:57+0300
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СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 67 лет с диагнозом коронавирус, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 33, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина
Пациентка с COVID-19 скончалась в Гудаутском госпитале
23:52 24.02.2022 (обновлено: 23:57 24.02.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51478 человек. Зарегистрировано 646 летальных случаев. Выздоровели 44323 человека.
СУХУМ, 24 фев - Sputnik. В Гудаутской ЦРБ умерла женщина 67 лет с диагнозом коронавирус, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 194 человек из 348 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 33, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.