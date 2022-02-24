Первая постановка о Сарии Лакоба в Абхазском драмтеатре

Режиссером спектакля стала Мадина Аргун, основой - пьеса кабардинской поэтессы и драматурга Зарины Кануковой. Сценографом выступил художник Нодар Цвижба, главная роль досталась выпускнице режиссерского факультета ВГИК имени С. А. Герасимова Амре Начкебия.После того, как видный абхазский государственный деятель Нестор Лакоба был отравлен, его объявили врагом народа, а его жену арестовали и заключили под стражу.Во время заключения Сария подверглась жестоким пыткам и издевательствам. Следователи требовали, чтобы она признала супруга врагом народа и предателем, который готовил заговор с целью убийства Сталина. Несмотря на все испытания, Сария не оговорила Нестора и скончалась в тюрьме от нанесенных побоев.Зрители, приглашенные на пресс-показ, отмечали, что эта постановка станет важным событием не только для театрального искусства, но и в целом для всей культуры республики.
Спектакль рассказывает об испытаниях, которым подверглась Сария Лакоба после того, как во время ужина в доме Лаврентия Берия ее супруг Нестор Лакоба был отравлен.
Режиссером спектакля стала Мадина Аргун, основой - пьеса кабардинской поэтессы и драматурга Зарины Кануковой. Сценографом выступил художник Нодар Цвижба, главная роль досталась выпускнице режиссерского факультета ВГИК имени С. А. Герасимова Амре Начкебия.
После того, как видный абхазский государственный деятель Нестор Лакоба был отравлен, его объявили врагом народа, а его жену арестовали и заключили под стражу.
Во время заключения Сария подверглась жестоким пыткам и издевательствам. Следователи требовали, чтобы она признала супруга врагом народа и предателем, который готовил заговор с целью убийства Сталина. Несмотря на все испытания, Сария не оговорила Нестора и скончалась в тюрьме от нанесенных побоев.
Зрители, приглашенные на пресс-показ, отмечали, что эта постановка станет важным событием не только для театрального искусства, но и в целом для всей культуры республики.