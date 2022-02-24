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https://sputnik-abkhazia.ru/20220224/pervaya-postanovka-o-sarii-lakoba-v-abkhazskom-dramteatre-1037760598.html
Первая постановка о Сарии Лакоба в Абхазском драмтеатре
Первая постановка о Сарии Лакоба в Абхазском драмтеатре
Спектакль рассказывает об испытаниях, которым подверглась Сария Лакоба после того, как во время ужина в доме Лаврентия Берия ее супруг Нестор Лакоба был... 24.02.2022, Sputnik Абхазия
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Режиссером спектакля стала Мадина Аргун, основой - пьеса кабардинской поэтессы и драматурга Зарины Кануковой. Сценографом выступил художник Нодар Цвижба, главная роль досталась выпускнице режиссерского факультета ВГИК имени С. А. Герасимова Амре Начкебия.После того, как видный абхазский государственный деятель Нестор Лакоба был отравлен, его объявили врагом народа, а его жену арестовали и заключили под стражу.Во время заключения Сария подверглась жестоким пыткам и издевательствам. Следователи требовали, чтобы она признала супруга врагом народа и предателем, который готовил заговор с целью убийства Сталина. Несмотря на все испытания, Сария не оговорила Нестора и скончалась в тюрьме от нанесенных побоев.Зрители, приглашенные на пресс-показ, отмечали, что эта постановка станет важным событием не только для театрального искусства, но и в целом для всей культуры республики.
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мультимедиа, фото , фото, культура, новости

Первая постановка о Сарии Лакоба в Абхазском драмтеатре

18:41 24.02.2022
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Спектакль рассказывает об испытаниях, которым подверглась Сария Лакоба после того, как во время ужина в доме Лаврентия Берия ее супруг Нестор Лакоба был отравлен.
Режиссером спектакля стала Мадина Аргун, основой - пьеса кабардинской поэтессы и драматурга Зарины Кануковой. Сценографом выступил художник Нодар Цвижба, главная роль досталась выпускнице режиссерского факультета ВГИК имени С. А. Герасимова Амре Начкебия.
После того, как видный абхазский государственный деятель Нестор Лакоба был отравлен, его объявили врагом народа, а его жену арестовали и заключили под стражу.
Во время заключения Сария подверглась жестоким пыткам и издевательствам. Следователи требовали, чтобы она признала супруга врагом народа и предателем, который готовил заговор с целью убийства Сталина. Несмотря на все испытания, Сария не оговорила Нестора и скончалась в тюрьме от нанесенных побоев.
Зрители, приглашенные на пресс-показ, отмечали, что эта постановка станет важным событием не только для театрального искусства, но и в целом для всей культуры республики.
© Томас Тхайцук

В Абхазском драматическом театре прошел пресс-показ спектакля "Сариа".

В Абхазском драматическом театре прошел пресс-показ спектакля &quot;Сариа&quot;. - Sputnik Абхазия
1/12
© Томас Тхайцук

В Абхазском драматическом театре прошел пресс-показ спектакля "Сариа".

© Томас Тхайцук

Постановка рассказывает о трагической судьбе супруги руководителя Абхазии Нестора Лакоба.

Постановка рассказывает о трагической судьбе супруги руководителя Абхазии Нестора Лакоба. - Sputnik Абхазия
2/12
© Томас Тхайцук

Постановка рассказывает о трагической судьбе супруги руководителя Абхазии Нестора Лакоба.

© Томас Тхайцук

После убийства мужа ее сажают в тюрьму.

После убийства мужа ее сажают в тюрьму. - Sputnik Абхазия
3/12
© Томас Тхайцук

После убийства мужа ее сажают в тюрьму.

© Томас Тхайцук

Роль Сарии сыграла выпускница режиссерского факультета ВГИК Амра Начкебия.

Роль Сарии сыграла выпускница режиссерского факультета ВГИК Амра Начкебия. - Sputnik Абхазия
4/12
© Томас Тхайцук

Роль Сарии сыграла выпускница режиссерского факультета ВГИК Амра Начкебия.

© Томас Тхайцук

В тюрьме ее подвергают пыткам и издевательствам.

В тюрьме ее подвергают пыткам и издевательствам. - Sputnik Абхазия
5/12
© Томас Тхайцук

В тюрьме ее подвергают пыткам и издевательствам.

© Томас Тхайцук

От нее требовали, чтобы она признала мужа врагом народа, но она не предала Нестора Лакоба.

От нее требовали, чтобы она признала мужа врагом народа, но она не предала Нестора Лакоба. - Sputnik Абхазия
6/12
© Томас Тхайцук

От нее требовали, чтобы она признала мужа врагом народа, но она не предала Нестора Лакоба.

© Томас Тхайцук

Актриса Хибла Мукба исполнила роль рассказчика в спектакле.

Актриса Хибла Мукба исполнила роль рассказчика в спектакле. - Sputnik Абхазия
7/12
© Томас Тхайцук

Актриса Хибла Мукба исполнила роль рассказчика в спектакле.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Сарию" поставили по пьесе драматурга из Кабардино-Балкарии Зарины Кануковой.

&quot;Сарию&quot; поставили по пьесе драматурга из Кабардино-Балкарии Зарины Кануковой. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Сарию" поставили по пьесе драматурга из Кабардино-Балкарии Зарины Кануковой.

© Томас Тхайцук

Написать пьесу она решила после встречи с навеской Сарии, Адиле Аббас-оглы.

Написать пьесу она решила после встречи с навеской Сарии, Адиле Аббас-оглы. - Sputnik Абхазия
9/12
© Томас Тхайцук

Написать пьесу она решила после встречи с навеской Сарии, Адиле Аббас-оглы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьесу на абхазский язык перевела поэтесса Инна Хаджимба.

Пьесу на абхазский язык перевела поэтесса Инна Хаджимба. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пьесу на абхазский язык перевела поэтесса Инна Хаджимба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером постановки стала Мадина Аргун.

Режиссером постановки стала Мадина Аргун. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером постановки стала Мадина Аргун.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера нового спектакля в Абхазском драмтеатре состоится 24 и 25 февраля.

Премьера нового спектакля в Абхазском драмтеатре состоится 24 и 25 февраля. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера нового спектакля в Абхазском драмтеатре состоится 24 и 25 февраля.

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