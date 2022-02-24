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Возгорания сухостоя зафиксированы в районах Абхазии
Возгорания сухостоя зафиксированы в районах Абхазии
В 2019 и 2020 годах в Абхазии бушевали крупные низовые и верховые пожары, которые привели к гибели скота, цитрусовых плантаций, потере жилых домов. 24.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-24T22:11+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Возгорания сухостоя зафиксированы в Гудаутском, Очамчырском и Ткуарчалском районах, рассказали Sputnik в МЧС Абхазии. По информации МЧС, локальные очаги пожара в Гудауте были ликвидированы, на местах работали пожарные. Площадь возгорания, по словам исполняющего обязанности главы Очамчырского района Артемона Габелая, большая. Однако пожар не представляет опасности для людей. "Там никто рядом не живет. Ситуацию контролирует МЧС. Эта проблема каждый год. Поджигают сухостой", – сказал Габелая. Основная причина пожаров – человеческий фактор, поджог сухостоя, подтвердили в ведомстве. В репортаже пресс-службы МЧС Абхазии говорится, что уже во многих местах видны столбы подожженных сельхозугодий. Спасатели призывают граждан Абхазии отказаться от подобной практики, так как это чревато непредсказуемыми последствиями.
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лесные пожары в абхазии, абхазия, мчс абхазии
Возгорания сухостоя зафиксированы в районах Абхазии
22:11 24.02.2022 (обновлено: 23:26 24.02.2022) Подписаться на
В 2019 и 2020 годах в Абхазии бушевали крупные низовые и верховые пожары, которые привели к гибели скота, цитрусовых плантаций, потере жилых домов.
СУХУМ, 24 фев – Sputnik. Возгорания сухостоя зафиксированы в Гудаутском, Очамчырском и Ткуарчалском районах, рассказали Sputnik в МЧС Абхазии.
По информации МЧС, локальные очаги пожара в Гудауте были ликвидированы, на местах работали пожарные.
Пожары были зафиксированы в нескольких селах Очамчырского района: Акуаскиа, Джал, Кындыг, Араду и Лашкендар. Сухостой горит с 23 февраля.
Площадь возгорания, по словам исполняющего обязанности главы Очамчырского района Артемона Габелая, большая. Однако пожар не представляет опасности для людей.
"Там никто рядом не живет. Ситуацию контролирует МЧС. Эта проблема каждый год. Поджигают сухостой", – сказал Габелая.
Основная причина пожаров – человеческий фактор, поджог сухостоя, подтвердили в ведомстве.
В репортаже пресс-службы МЧС Абхазии говорится, что уже во многих местах видны столбы подожженных сельхозугодий. Спасатели призывают граждан Абхазии отказаться от подобной практики, так как это чревато непредсказуемыми последствиями.