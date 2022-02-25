https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/asafov-o-razryve-dipotnosheniy-moskvy-i-kieva-prostye-grazhdane-ne-zametyat--1037771509.html

Асафов о разрыве дипотношений Москвы и Киева: простые граждане не заметят

Асафов о разрыве дипотношений Москвы и Киева: простые граждане не заметят

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин созвал внеочередное большое заседание Совета безопасности России, в ходе которого признал независимость ДНР и ЛНР... 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T10:56+0300

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Асафов Асафов

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин созвал внеочередное большое заседание Совета безопасности России, в ходе которого признал независимость ДНР и ЛНР. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с РФ. Как рассказал политолог Александр Асафов, у России уже есть опыт разрыва отношений с Грузией после августовской войны в 2008 году. Анализируя сложившийся опыт, когда мандат по представительству интересов России в Грузии, а Грузии в России осуществляет Швейцария, можно сказать, что граждане никак этой ситуации не заметят."Я не думаю, что что-то сильно поменяется, особенно в текущей ситуации, когда дипломатические отношения и так находились на самой низкой точке", - сказал Александр Асафов.Говоря о ситуации на Украине, Асафов отметил, что ее прогнозирование зависит от множества факторов. Делать конкретные временные прогнозы сложно, но уже можно уверенно говорить, что у России нет цели нанести ущерб гражданам Украины."Нет никакой войны с гражданским обществом Украины. Есть задача прекратить геноцид, насилие над мирными людьми, прекратить то, что происходило последние несколько лет в Донбассе. Если на Украине найдутся политики, которые будут спокойно с холодной головой разговаривать о будущем, ситуация сможет быстро стабилизироваться", - прокомментировал Александр Асафов.

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