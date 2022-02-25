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Бабичева о спектакле "Не обо мне" в РУСДРАМе: он очень нужен людям

Бабичева о спектакле "Не обо мне" в РУСДРАМе: он очень нужен людям

О работе над ролью в спектакле "Не обо мне", о сотрудничестве с РУСДРАМом и о своих впечатлениях от Абхазии в эфире радио Sputnik рассказала, заслуженная... 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T09:54+0300

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Бабичева о спектакле "Не обо мне" в РУСДРАМе: он очень нужен людям Бабичева о спектакле "Не обо мне" в РУСДРАМе: он очень нужен людям

25 и 26 февраля Государственный Русский театр драмы имени Искандера покажет первую премьеру 2022 года – спектакль "Не обо мне" по пьесе драматурга Майи Тульчинской. Режиссер спектакля – Мария Романова, а исполнитель главной роли – заслуженная артистка России и Армении, актриса Московского театра на Малой Бронной Вера Бабичева.В беседе на радио Вера Бабичева рассказала о "романтической истории" создания спектакля "Не обо мне" и сотрудничестве с РУСДРАМом."Это очень хороший театр, в нем работают очень хорошие люди, и они очень профессиональны. Так все выстроено, что выходишь и как будто не уезжал. Я очень люблю эту роль. Для меня было странно, что я о себе рассказываю, но это ведь не обо мне. Это название, которое придумал Ираклий, оно очень правильное. Это о нас всех. Обо мне, о женщинах, которые слушают нас, о мужьях, об их детях, об их внуках, об этой жизни, которая иногда дарит нам очень страшные уроки, если мы их принимаем и понимаем, что они на благо, они перестают быть страшными, и мы идем дальше другими. Спектакль о любви", – сказала Бабичева.Заслуженная артистка России и Армении выразила надежду, что у нее с абхазской публикой произойдет любовь, и отметила, что хотела бы поработать с РУСДРАМом еще."Я хочу сюда приезжать часто и играть этот спектакль, потому что считаю, что он очень нужен людям. Я бы хотела здесь пробовать еще что-то, если я окажусь нужна. Я жадная на работы, мне все мало, а здесь работать удовольствие", – заключила актриса.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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