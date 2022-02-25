https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/bezhenki-iz-dnr-rasskazali-kak-zhili-i-vospityvali-detey-pod-postoyannymi-obstrelami--1037780220.html

Беженки из ДНР рассказали, как жили и воспитывали детей под постоянными обстрелами

Беженки из ДНР рассказали, как жили и воспитывали детей под постоянными обстрелами

Среди беженцев из республик Донбасса в Абхазии находятся Екатерина Иванова и Екатерина Максимова со своими детьми. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T17:15+0300

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Беженцы из Донбасса Беженцы из Донбасса

Среди беженцев из республик Донбасса в Абхазии находятся Екатерина Иванова и Екатерина Максимова со своими детьми.В эфире радио Sputnik они рассказали, почему приняли решение оставить свои дома, своих близких и в какой обстановке они воспитывали все эти годы своих детей. Екатерина Иванова сквозь слезы рассказала, что на протяжении восьми лет Донецк жил, подвергаясь периодическим обстрелам. "Мы свыклись с этим и не хотели уезжать, так как это наш дом. Но сейчас конечно все намного активизировалось, в каждом районе, не только Донецка, но и в других прифронтовых городах стреляют, сегодня, например, погибли две женщины", - сказала она. Екатерина Максимова также приехала в Абхазию из Донецка с двумя детьми. "Нам организовали теплый прием, все вопросы решаются на высшем уровне. Решение выехать приняли не сразу, но нужно думать о своих детках, которые растут, поэтому, мы приняли решение уехать", - сказала она.Беженцы надеются, что в скором времени боевые действия на Украине закончатся и они смогут вернуться в свои дома.

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