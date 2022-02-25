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Бибилов заявил, что в Грузии наблюдается концентрация техники
Бибилов заявил, что в Грузии наблюдается концентрация техники
Анатолий Бибилов отметил важность усиления разведывательной и контрразведывательной деятельности. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T22:15+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил в ходе заседания Совбеза, что, согласно информации, поступающей от спецслужб республики, в Грузии идет концентрации техники. Об этом сообщается на сайте главы государства. В пятницу, 25 февраля, глава Южной Осетии уволил министра обороны и его заместителя. На заседании Совбеза Бибилов дал ряд поручений и.о. министра обороны генерал-майору Виктору Федорову:
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южная осетия, грузия, политика
Бибилов заявил, что в Грузии наблюдается концентрация техники
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Анатолий Бибилов отметил важность усиления разведывательной и контрразведывательной деятельности.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik
. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил в ходе заседания Совбеза, что, согласно информации, поступающей от спецслужб республики, в Грузии идет концентрации техники. Об этом сообщается на сайте
главы государства.
"Концентрация техники наблюдается не в непосредственной близости границ Республики Южная Осетия с Грузией, в некотором отдалении. Я бы хотел, чтобы вы внимательнее и ответственнее отнеслись к задачам, поставленным на предыдущем заседании Совета безопасности, отслеживали ситуацию по всему периметру границы с Грузией", – отметил Бибилов.
В пятницу, 25 февраля, глава Южной Осетии уволил министра обороны и его заместителя.
На заседании Совбеза Бибилов дал ряд поручений и.о. министра обороны генерал-майору Виктору Федорову:
отозвать всех офицеров Министерства обороны из отпуска;
провести полную инвентаризацию имущества, вооружения и техники Министерства обороны Республики Южная Осетия;
проработать с Министерством обороны Российской Федерации возможности по оказанию помощи в рамках наших договоренностей;
провести беседу с личным составом Министерства обороны и обеспечить сбор офицерского состава Министерства обороны 26 февраля.