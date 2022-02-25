Бибилов заявил, что в Грузии наблюдается концентрация техники

"Концентрация техники наблюдается не в непосредственной близости границ Республики Южная Осетия с Грузией, в некотором отдалении. Я бы хотел, чтобы вы внимательнее и ответственнее отнеслись к задачам, поставленным на предыдущем заседании Совета безопасности, отслеживали ситуацию по всему периметру границы с Грузией", – отметил Бибилов.