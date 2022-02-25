https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1037786789.html

Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51618 человек. Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 44789... 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T19:37+0300

2022-02-25T19:37+0300

2022-02-25T19:40+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Два пациента с коронавирусной инфекцией, мужчины 88 и 72 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 48 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 29, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия