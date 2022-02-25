https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1037786789.html
Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51618 человек. Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 44789... 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T19:37+0300
2022-02-25T19:37+0300
2022-02-25T19:40+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
медицина
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033163431_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5d6332897a51df1816d14c711bc6884.jpg
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Два пациента с коронавирусной инфекцией, мужчины 88 и 72 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 48 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 29, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/07/1033163431_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23c658afc0abaf54ce7a82b8940a4e97.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
19:37 25.02.2022 (обновлено: 19:40 25.02.2022) Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51618 человек. Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 44789 человек.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Два пациента с коронавирусной инфекцией, мужчины 88 и 72 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 140 человек из 359 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 48 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 29, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 22 пациента.