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https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/es-vneset-v-sanktsionnyy-spisok-putina-i-lavrova-1037784219.html
ЕС внесет в санкционный список Путина и Лаврова
ЕС внесет в санкционный список Путина и Лаврова
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала... 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T17:38+0300
2022-02-25T19:12+0300
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила внесение в санкционные списки ЕС министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости."Мы вносим в (санкционные) списки не только олигархов, поэтому мы уже внесли в списке многочисленных чиновников, которые подготовили эти шаги (спецоперацию на Украине - ред), мы вносим в списки президента господина Путина и министра иностранных дел господина Лаврова. Они несут ответственность за то, что безвинные люди в Украине умирают, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, и мы, европейцы, не принимаем этого", – сказала министр прессе на полях СМИД ЕС в Брюсселе.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/ekstrennye-mery-cumeet-li-tsb-spravitsya-s-kursom-rublya-1037769906.html
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санкции, россия, ес, политика

ЕС внесет в санкционный список Путина и Лаврова

17:38 25.02.2022 (обновлено: 19:12 25.02.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила внесение в санкционные списки ЕС министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости.

"Мы вносим в (санкционные) списки не только олигархов, поэтому мы уже внесли в списке многочисленных чиновников, которые подготовили эти шаги (спецоперацию на Украине - ред), мы вносим в списки президента господина Путина и министра иностранных дел господина Лаврова. Они несут ответственность за то, что безвинные люди в Украине умирают, они несут ответственность за то, что международная система попирается ногами, и мы, европейцы, не принимаем этого", – сказала министр прессе на полях СМИД ЕС в Брюсселе.
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Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".

Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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