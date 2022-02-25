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Камкия: Россия остановила НАТО на Востоке и отбила желание у Грузии реализовать свои планы
Камкия: Россия остановила НАТО на Востоке и отбила желание у Грузии реализовать свои планы
О новых геополитических реалиях в связи с признанием ЛНР и ДНР, а также о значении военной операции на Украине, о том, как это может отразиться на Абхазии, в... 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T14:01+0300
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Камкия о ситуации на Украине
Камкия о ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Главные цели – демилитаризация и денацификация сопредельной страны (нет планов ее оккупации), защита мирного населения Донбасса от многолетних издевательств и "геноцида со стороны киевского режима". Политолог Беслан Камкия в эфире радио Sputnik подчеркнул, что произошедшие события имеют глубокие корни и были ожидаемы. "Такая развязка нежелательна, все ее воспринимают как большую трагедию, но это было неизбежно. Признание этих республик – тоже логическое последствие после невыполнения Минских соглашений, это стало своего рода завершением", – считает политолог. По его мнению, последние события укрепят статус независимости республик Абхазия и Южная Осетия. Отвечая на вопрос, может ли Грузия воспользоваться ситуацией, Камкия выразил уверенность, что принципиальная позиция России отбивает желание у Грузии воплотить свои политические планы. Он убежден, что политические элиты Украины недооценивают законы геополитики.Камкия убежден, что в связи с последними событиями, мир изменится."Так как Россия берет ответственность за политическое будущее, за стабильность на постсоветском пространстве, у нее создан большой потенциал. Он будет актуализирован и мобилизован... Санкции могут еще больше актуализировать внутренний потенциал России и оказаться положительным моментом. Когда государство получает вызов, оно мобилизует свои ресурсы, как это и было раньше. Санкции могут быть вызовом для России. Это может быть ответом для России в виде того, что она даст свой проект экономический, политический, социальный", – убежден Камкия. Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.
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Камкия: Россия остановила НАТО на Востоке и отбила желание у Грузии реализовать свои планы
14:01 25.02.2022 (обновлено: 14:09 25.02.2022) Подписаться на
О новых геополитических реалиях в связи с признанием ЛНР и ДНР, а также о значении военной операции на Украине, о том, как это может отразиться на Абхазии, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал политолог, кандидат философских наук Беслан Камкия.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Главные цели – демилитаризация и денацификация сопредельной страны (нет планов ее оккупации), защита мирного населения Донбасса от многолетних издевательств и "геноцида со стороны киевского режима".
Политолог Беслан Камкия в эфире радио Sputnik подчеркнул, что произошедшие события имеют глубокие корни и были ожидаемы.
"Такая развязка нежелательна, все ее воспринимают как большую трагедию, но это было неизбежно. Признание этих республик – тоже логическое последствие после невыполнения Минских соглашений, это стало своего рода завершением", – считает политолог.
По его мнению, последние события укрепят статус независимости республик Абхазия и Южная Осетия.
Отвечая на вопрос, может ли Грузия воспользоваться ситуацией, Камкия выразил уверенность, что принципиальная позиция России отбивает желание у Грузии воплотить свои политические планы.
Россия действительно остановила движение НАТО на Восток своим принципиальным решением, о чем говорят и западные эксперты. Это можно было ожидать, потому что Россия давно обозначила "красные линии". Это касается и Украины, и Грузии. Эта принципиальная позиция России отбивает охоту у Грузии использовать свои политические планы. Это действительно останавливает некоторые политические круги Грузии и заставляет более трезво смотреть на события. Сценарий, о котором они мечтают, уже в прошлом. Некоторые круги в Грузии об этом говорят. Здравомыслящие в Грузии понимают, что события, которые сегодня происходят, не дают никакого шанса реализовать свои планы.
Он убежден, что политические элиты Украины недооценивают законы геополитики.
Камкия убежден, что в связи с последними событиями, мир изменится.
"Так как Россия берет ответственность за политическое будущее, за стабильность на постсоветском пространстве, у нее создан большой потенциал. Он будет актуализирован и мобилизован... Санкции могут еще больше актуализировать внутренний потенциал России и оказаться положительным моментом. Когда государство получает вызов, оно мобилизует свои ресурсы, как это и было раньше. Санкции могут быть вызовом для России. Это может быть ответом для России в виде того, что она даст свой проект экономический, политический, социальный", – убежден Камкия.
Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.