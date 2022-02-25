https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/kamkiya-rossiya-ostanovila-nato-na-vostoke-i-otbila-zhelanie-u-gruzii-realizovat-svoi-plany-1037777913.html

Камкия: Россия остановила НАТО на Востоке и отбила желание у Грузии реализовать свои планы

Камкия: Россия остановила НАТО на Востоке и отбила желание у Грузии реализовать свои планы

О новых геополитических реалиях в связи с признанием ЛНР и ДНР, а также о значении военной операции на Украине, о том, как это может отразиться на Абхазии, в... 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T14:01+0300

2022-02-25T14:01+0300

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Камкия о ситуации на Украине Камкия о ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Главные цели – демилитаризация и денацификация сопредельной страны (нет планов ее оккупации), защита мирного населения Донбасса от многолетних издевательств и "геноцида со стороны киевского режима". Политолог Беслан Камкия в эфире радио Sputnik подчеркнул, что произошедшие события имеют глубокие корни и были ожидаемы. "Такая развязка нежелательна, все ее воспринимают как большую трагедию, но это было неизбежно. Признание этих республик – тоже логическое последствие после невыполнения Минских соглашений, это стало своего рода завершением", – считает политолог. По его мнению, последние события укрепят статус независимости республик Абхазия и Южная Осетия. Отвечая на вопрос, может ли Грузия воспользоваться ситуацией, Камкия выразил уверенность, что принципиальная позиция России отбивает желание у Грузии воплотить свои политические планы. Он убежден, что политические элиты Украины недооценивают законы геополитики.Камкия убежден, что в связи с последними событиями, мир изменится."Так как Россия берет ответственность за политическое будущее, за стабильность на постсоветском пространстве, у нее создан большой потенциал. Он будет актуализирован и мобилизован... Санкции могут еще больше актуализировать внутренний потенциал России и оказаться положительным моментом. Когда государство получает вызов, оно мобилизует свои ресурсы, как это и было раньше. Санкции могут быть вызовом для России. Это может быть ответом для России в виде того, что она даст свой проект экономический, политический, социальный", – убежден Камкия. Подробный комментарий слушайте в аудиофайле.

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