https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/khrolenko-podvel-itogi-pervogo-dnya-spetsoperatsii-na-ukraine-1037783206.html
Хроленко подвел итоги первого дня спецоперации на Украине
Хроленко подвел итоги первого дня спецоперации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский окончательно признал, что Запад не будет воевать за Украину, а ограничится лишь санкциями. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T17:10+0300
2022-02-25T17:10+0300
2022-02-25T17:16+0300
видео
мультимедиа
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037782256_0:27:941:556_1920x0_80_0_0_107ae8ede611d594adfb368958fe9cf0.png
Как долго еще продержатся ВСУ и украинская власть? Что будет с Украиной дальше? Насколько Россия готова к введенным США и их союзниками санкциям и почему российская операция так важна для мира. Обо всем этом рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037782256_83:0:859:582_1920x0_80_0_0_4653076d2ad5c78e41d19fca4bb98328.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, украина, видео
Хроленко подвел итоги первого дня спецоперации на Украине
17:10 25.02.2022 (обновлено: 17:16 25.02.2022) Подписаться на
Президент Украины Владимир Зеленский окончательно признал, что Запад не будет воевать за Украину, а ограничится лишь санкциями.
Как долго еще продержатся ВСУ и украинская власть? Что будет с Украиной дальше? Насколько Россия готова к введенным США и их союзниками санкциям и почему российская операция так важна для мира. Обо всем этом рассказал военный эксперт Александр Хроленко.