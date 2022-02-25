https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/khrolenko-podvel-itogi-pervogo-dnya-spetsoperatsii-na-ukraine-1037783206.html

Хроленко подвел итоги первого дня спецоперации на Украине

Хроленко подвел итоги первого дня спецоперации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно признал, что Запад не будет воевать за Украину, а ограничится лишь санкциями. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T17:10+0300

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Как долго еще продержатся ВСУ и украинская власть? Что будет с Украиной дальше? Насколько Россия готова к введенным США и их союзниками санкциям и почему российская операция так важна для мира. Обо всем этом рассказал военный эксперт Александр Хроленко.

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