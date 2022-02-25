https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/minometchiki-yuvo-v-abkhazii-budut-uchastvovat-v-konkurse-mastera-artilleriyskogo-ognya--1037776177.html

Минометчики ЮВО в Абхазии будут участвовать в конкурсе "Мастера артиллерийского огня"

Минометчики ЮВО в Абхазии будут участвовать в конкурсе "Мастера артиллерийского огня"

Всего в тренировках приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 60 автомобилей и артиллерийских орудий. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-25T16:34+0300

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Минометчики ЮВО в Абхазии приступили к отборочному этапу конкурса "Мастера артиллерийского огня" Армейских международных игр 2022 года, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Соревнования проходили на полигоне Нагвалоу. Военнослужащие поражали из 120-миллиметровых минометов "Сани" и ручных противотанковых гранатометов РПГ одиночные небронированные цели на дальностях от 150 до двух тысяч метров. На боевую стрельбу давалось максимум пять минут для миномета и три выстрела к РПГ. Военнослужащим для связи и ориентирования разрешалось использовать только карту, компас, бинокль и радиостанции. Всего артиллеристы преодолели свыше 200 километров конкурсной трассы. Лучшие расчеты базы примут участие во втором отборочном этапе конкурса среди воинских частей 49-й общевойсковой армии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220221/ucheniya-strategicheskikh-yadernykh-sil-rossii-chto-oni-oznachayut-dlya-zapada--1037704927.html

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