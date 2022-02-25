https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/roskomnadzor-chastichno-ogranichit-dostup-k-facebook-1037788110.html
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
В Генпрокуратуре России отметили, что Facebook неправомерно ограничил распространение общественно значимой информации из-за введениея санкций. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T20:10+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook, заявил Роскомнадзор.Накануне Facebook необоснованно наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости за распространение "ложной информации". Пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Кроме того, как указывал Роскомнадзор, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру".В ведомстве отметили, что эти ограничения нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней. Meta Platforms не объяснила причины таких действий. На требования немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ ответа также не последовало, добавили в Роскомнадзоре.По информации ведомства, в последнее время участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. Роскомнадзор призвал российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.
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facebook, россия, в мире, политика
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
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В Генпрокуратуре России отметили, что Facebook неправомерно ограничил распространение общественно значимой информации из-за введениея санкций.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook, заявил Роскомнадзор.
"Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", — говорится в сообщении.
Накануне Facebook необоснованно наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости за распространение "ложной информации". Пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Кроме того, как указывал Роскомнадзор, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру".
В ведомстве отметили, что эти ограничения нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней. Meta Platforms не объяснила причины таких действий. На требования немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ ответа также не последовало, добавили в Роскомнадзоре.
По информации ведомства, в последнее время участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. Роскомнадзор призвал российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.