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Сотрудники МЧС спасли 16 охотников в горах Абхазии
Сотрудники МЧС спасли 16 охотников в горах Абхазии
Группа охотников оказалась отрезана от внешнего мира вышедшей из берегов рекой Мцага. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали 16 охотников, отрезанных от внешнего мира вышедшей из берегов рекой Мцага в горном массиве Хабью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подразделения поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии в 22:00 в четверг, 24 февраля, экстренно направились в горный массив в верховьях села Хабью Гудаутского района. Эвакуация осуществлялась на спецтранспорте, всех охотников переправили через бурную реку.
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Сотрудники МЧС спасли 16 охотников в горах Абхазии

11:58 25.02.2022 (обновлено: 12:14 25.02.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина МЧС Абхазии
Машина МЧС Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Группа охотников оказалась отрезана от внешнего мира вышедшей из берегов рекой Мцага.
СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали 16 охотников, отрезанных от внешнего мира вышедшей из берегов рекой Мцага в горном массиве Хабью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Подразделения поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии в 22:00 в четверг, 24 февраля, экстренно направились в горный массив в верховьях села Хабью Гудаутского района.
Эвакуация осуществлялась на спецтранспорте, всех охотников переправили через бурную реку.
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