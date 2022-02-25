https://sputnik-abkhazia.ru/20220225/sotrudniki-mchs-spasli-16-okhotnikov-v-gorakh-abkhazii--1037774503.html

Сотрудники МЧС спасли 16 охотников в горах Абхазии

Сотрудники МЧС спасли 16 охотников в горах Абхазии

Группа охотников оказалась отрезана от внешнего мира вышедшей из берегов рекой Мцага. 25.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали 16 охотников, отрезанных от внешнего мира вышедшей из берегов рекой Мцага в горном массиве Хабью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подразделения поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии в 22:00 в четверг, 24 февраля, экстренно направились в горный массив в верховьях села Хабью Гудаутского района. Эвакуация осуществлялась на спецтранспорте, всех охотников переправили через бурную реку.

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мчс абхазии, горы, абхазия, охота