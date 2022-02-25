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УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
Финальный матч должен пройти 28 мая, он пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени. 25.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-25T13:15+0300
2022-02-25T13:15+0300
2022-02-25T13:15+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, сообщается на сайте организации.Изначально Санкт-Петербург должен был принять финал в сезоне-2020/21, однако даты были изменены из-за пандемии коронавируса.Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
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спорт, футбол, россия, политика, в мире
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
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Финальный матч должен пройти 28 мая, он пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, сообщается
на сайте организации.
Изначально Санкт-Петербург должен был принять финал в сезоне-2020/21, однако даты были изменены из-за пандемии коронавируса.
"Совместно с правительством Франции УЕФА будет поддерживать усилия всех заинтересованных сторон по спасению футболистов и их семей, находящихся на Украине и сталкивающихся с ужасными страданиями и разрушениями", - говорится в заявлении УЕФА.
Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.