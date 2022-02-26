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Болибок рассказал, можно ли заразиться двумя штаммами COVID–19 одновременно
Болибок рассказал, можно ли заразиться двумя штаммами COVID–19 одновременно
Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения о наличии двух штаммов COVID–19 в организме человека. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T10:35+0300
2022-02-26T10:35+0300
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В мире выявили несколько случаев заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Как рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок, два штамма циркулируют в мире параллельно."Из-за того что у нас большое количество заболевших штаммом "омикрон", не видно заболевших штаммом "дельта". А она никуда не делась. Если смотреть по отчетам, которые дает Роспотребнадзор, в стационарах госпитализируется от 40 до 50 процентов больных дельта-штаммом. Амбулаторно большинство лечатся от "омикрона", – рассказал врач в эфире радио Sputnik Южная Осетия.Болибок добавил, что вакцины оказались слабоэффективными против омикрона, за исключением вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", с оговоркой, что вакцинация должна быть "свежей".Эксперт также сказал, что наличие двух штаммом в организме человека допустимо, однако, массово случаев пока не описано.
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подкасты коронавирус, мировая пандемия коронавируса covid-19, аудио
Болибок рассказал, можно ли заразиться двумя штаммами COVID–19 одновременно
10:35 26.02.2022 (обновлено: 10:40 26.02.2022) Подписаться на
Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения о наличии двух штаммов COVID–19 в организме человека.
В мире выявили несколько случаев заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Как рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок, два штамма циркулируют в мире параллельно.
"Из-за того что у нас большое количество заболевших штаммом "омикрон", не видно заболевших штаммом "дельта". А она никуда не делась. Если смотреть по отчетам, которые дает Роспотребнадзор, в стационарах госпитализируется от 40 до 50 процентов больных дельта-штаммом. Амбулаторно большинство лечатся от "омикрона", – рассказал врач в эфире радио Sputnik Южная Осетия.
Болибок добавил, что вакцины оказались слабоэффективными против омикрона, за исключением вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", с оговоркой, что вакцинация должна быть "свежей".
Эксперт также сказал, что наличие двух штаммом в организме человека допустимо, однако, массово случаев пока не описано.