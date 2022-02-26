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Болибок рассказал, можно ли заразиться двумя штаммами COVID–19 одновременно

Болибок рассказал, можно ли заразиться двумя штаммами COVID–19 одновременно

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщения о наличии двух штаммов COVID–19 в организме человека. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T10:35+0300

2022-02-26T10:35+0300

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Болибок Болибок

В мире выявили несколько случаев заражения сразу двумя штаммами коронавируса. Как рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок, два штамма циркулируют в мире параллельно."Из-за того что у нас большое количество заболевших штаммом "омикрон", не видно заболевших штаммом "дельта". А она никуда не делась. Если смотреть по отчетам, которые дает Роспотребнадзор, в стационарах госпитализируется от 40 до 50 процентов больных дельта-штаммом. Амбулаторно большинство лечатся от "омикрона", – рассказал врач в эфире радио Sputnik Южная Осетия.Болибок добавил, что вакцины оказались слабоэффективными против омикрона, за исключением вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", с оговоркой, что вакцинация должна быть "свежей".Эксперт также сказал, что наличие двух штаммом в организме человека допустимо, однако, массово случаев пока не описано.

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