https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/domoy-nado-idti-slozhivshie-oruzhie-ukrainskie-soldaty-rasskazali-o-svoem-reshenii-1037798084.html

"Домой надо идти": сложившие оружие украинские солдаты рассказали о своем решении

"Домой надо идти": сложившие оружие украинские солдаты рассказали о своем решении

Семнадцать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ и Нацгвардии) добровольно сложили оружие на территории Луганской Народной Республики. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T13:58+0300

2022-02-26T13:58+0300

2022-02-26T13:58+0300

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Украинские военные подписали декларации об отказе от участия в боевых действиях против народных республик Донбасса. В случае отсутствия фактов военных преступлений все они вернутся в свои дома свободными гражданскими людьми.Нуждающимся бойцам была оказана необходимая медицинская помощь, организовано горячее питание. Также им была предоставлена возможность принять душ, переодеться в чистую одежду и позвонить близким.

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