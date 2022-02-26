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"Домой надо идти": сложившие оружие украинские солдаты рассказали о своем решении
"Домой надо идти": сложившие оружие украинские солдаты рассказали о своем решении
Семнадцать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ и Нацгвардии) добровольно сложили оружие на территории Луганской Народной Республики. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T13:58+0300
2022-02-26T13:58+0300
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Украинские военные подписали декларации об отказе от участия в боевых действиях против народных республик Донбасса. В случае отсутствия фактов военных преступлений все они вернутся в свои дома свободными гражданскими людьми.Нуждающимся бойцам была оказана необходимая медицинская помощь, организовано горячее питание. Также им была предоставлена возможность принять душ, переодеться в чистую одежду и позвонить близким.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, украина, россия, лнр, днр, в мире, видео
"Домой надо идти": сложившие оружие украинские солдаты рассказали о своем решении
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Семнадцать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ и Нацгвардии) добровольно сложили оружие на территории Луганской Народной Республики.
Украинские военные подписали декларации об отказе от участия в боевых действиях против народных республик Донбасса. В случае отсутствия фактов военных преступлений все они вернутся в свои дома свободными гражданскими людьми.
Нуждающимся бойцам была оказана необходимая медицинская помощь, организовано горячее питание. Также им была предоставлена возможность принять душ, переодеться в чистую одежду и позвонить близким.