https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/kosilov-o-tursfere-v-svyazi-s-sobytiyami-v-mire-my-v-glubokom-fors-mazhore-1037779640.html

Косилов о турсфере в связи с событиями в мире: мы в глубоком форс-мажоре

Косилов о турсфере в связи с событиями в мире: мы в глубоком форс-мажоре

В связи с признанием Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также специальной военной операцией, которую Россия проводит на Украине с... 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T13:37+0300

2022-02-26T13:37+0300

2022-02-26T13:37+0300

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Косилов о ситуации в турсфере в связи с военной операцией на Украине Косилов о ситуации в турсфере в связи с военной операцией на Украине

В связи с признанием Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также специальной военной операцией, которую Россия проводит на Украине с целью демилитаризации и денацификации сопредельной страны (нет планов ее оккупации), защиты мирного населения Донбасса от многолетних издевательств и "геноцида со стороны киевского режима", Запад ответил санкциями. Среди них - визовые ограничения для россиян. Кроме того, в целях безопасности, многие аэропорты России приостановили свою работу. Изменил свою работу и аэропорт Сочи. Как это отразится на туротрасли, и какие могут быть последствия для Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал рассказал руководитель абхазского направления туроператора АЛЕАН Сергей Косилов."Ситуация такова, что мы сейчас находимся в глубоком форс-мажоре. Мы не ожидали того, что будет происходить. И, конечно, это повлияло и на продажи, и на спрос, и на общий интерес к отдыху у туристов, и на возможности в принципе отдыхать в этом году. Мы видим, что с падением рубля население потихоньку нищает. С одной стороны, люди могут отказаться от поездок куда-нибудь. С другой стороны, они, наоборот, станут вкладывать в туры как в некий резерв сохранения денег, так как мы надеемся, что скоро все стабилизируется. Пока цена на туры заморожена, и расти она не будет", – сообщил Косилов. Подробности слушайте в аудиофайле.

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