https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/makeeva-zapad-vremenno-predpochel-otstupit-sdav-ukrainu-na-milost-rossii--1037798307.html
Макеева: Запад временно предпочел отступить, сдав Украину на милость России
Макеева: Запад временно предпочел отступить, сдав Украину на милость России
Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение по поводу предложения Зеленского обсуждать... 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T16:20+0300
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Макеева: Запад временно предпочел отступить, сдав Украину на милость России
Макеева: Запад временно предпочел отступить, сдав Украину на милость России
Накануне глава Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину провести переговоры по ситуации в Донбассе, сегодня Киев отказался от переговоров. Как прокомментировала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, Зеленский доведен до отчаяния, он понимает, что государственности его страны остались считанные дни, а то и часы."Совершенно очевидно, что Зеленский не тот человек, который соблюдает свои обещания. Мы видим сколько велись до этого самые разнообразные переговоры, на самых разных уровнях. Киев никогда ничего не соблюдает. Поэтому верить Зеленскому нельзя. Единственные переговоры, которые могут вестись с официальным Киевом – это переговоры об окончательной и безоговорочной капитуляции", – рассказала Наталья Макеева в эфире радио Sputnik Южная Осетия.Макеева добавила, что Запад сдал Украину "с потрохами". В свое время она "попала под зону влияния Запада в результате мошеннических действий". В текущей ситуации Запад временно предпочел отступить, сдав Украину на милость России, добавила эксперт.Подробный комментарий слушайте в аудиоматериале.
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Макеева: Запад временно предпочел отступить, сдав Украину на милость России
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Заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева в эфире радио Sputnik высказала мнение по поводу предложения Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины, а также поведение Запада в отношении Киева в связи с военной операцией в Донбассе.
Накануне глава Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину провести переговоры по ситуации в Донбассе, сегодня Киев отказался от переговоров. Как прокомментировала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, Зеленский доведен до отчаяния, он понимает, что государственности его страны остались считанные дни, а то и часы.
"Совершенно очевидно, что Зеленский не тот человек, который соблюдает свои обещания. Мы видим сколько велись до этого самые разнообразные переговоры, на самых разных уровнях. Киев никогда ничего не соблюдает. Поэтому верить Зеленскому нельзя. Единственные переговоры, которые могут вестись с официальным Киевом – это переговоры об окончательной и безоговорочной капитуляции", – рассказала Наталья Макеева в эфире радио Sputnik Южная Осетия.
Макеева добавила, что Запад сдал Украину "с потрохами". В свое время она "попала под зону влияния Запада в результате мошеннических действий". В текущей ситуации Запад временно предпочел отступить, сдав Украину на милость России, добавила эксперт.
Подробный комментарий слушайте в аудиоматериале.