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Менее 100 случаев коронавируса выявили в Абхазии впервые с января

Менее 100 случаев коронавируса выявили в Абхазии впервые с января

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 87 человек из 193 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T22:10+0300

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 87 человек из 193 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.Это самый низкий суточный прирост с 16 января 2022 года, когда было выявлено 72 случая заражения COVID-19. В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 43 пациента, в тяжелом состоянии 11 из них, состояние здоровья 30 человек – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 20, в Гагрской ЦРБ – 28, восемь человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – семь пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 19 пациентов. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 51705 человек. Зарегистрировано 648 летальных случаев. Выздоровели 45007 человек.

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новости, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19