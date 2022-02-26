https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/redaktsiya-sputnik-moldaviya-poluchila-uvedomlenie-o-prekraschenii-raboty-sayta-1037794831.html
В Молдавии заблокировали работу Sputnik
В Молдавии заблокировали работу Sputnik
Сайт, а затем и радио международного информационного агентства Sputnik в Молдове будут заблокированы. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T11:55+0300
2022-02-26T11:55+0300
2022-02-26T14:34+0300
в мире
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта передает РИА Новости. Ранее Служба информации и безопасности Молдовы на своем сайте опубликовала сообщение о приказе на блокировку двух ресурсов, включая Sputnik."26 февраля директор Службы информации и безопасности издал приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения. Таким образом, порталы www.sputnik.md и www.gagauznews.md подлежат блокировке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210608/Putin-o-presledovanii-rossiyskikh-zhurnalistov-za-rubezhom-1032580399.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, молдавия, sputnik
В Молдавии заблокировали работу Sputnik
11:55 26.02.2022 (обновлено: 14:34 26.02.2022) Подписаться на
Сайт, а затем и радио международного информационного агентства Sputnik в Молдове будут заблокированы.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik.
Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта передает РИА Новости
.
"Мы получили уведомление о блокировке с 7 марта сайтов, блокируются три версии - на молдавском, русском и румынском языках", – сообщили в редакции Sputnik Moldova.
Ранее Служба информации и безопасности Молдовы на своем сайте опубликовала сообщение о приказе на блокировку двух ресурсов, включая Sputnik.
"26 февраля директор Службы информации и безопасности издал приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения. Таким образом, порталы www.sputnik.md и www.gagauznews.md подлежат блокировке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБ.