https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/redaktsiya-sputnik-moldaviya-poluchila-uvedomlenie-o-prekraschenii-raboty-sayta-1037794831.html

В Молдавии заблокировали работу Sputnik

В Молдавии заблокировали работу Sputnik

Сайт, а затем и радио международного информационного агентства Sputnik в Молдове будут заблокированы. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T11:55+0300

2022-02-26T11:55+0300

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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Редакция Sputnik Молдавия получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания - с 7 марта передает РИА Новости. Ранее Служба информации и безопасности Молдовы на своем сайте опубликовала сообщение о приказе на блокировку двух ресурсов, включая Sputnik."26 февраля директор Службы информации и безопасности издал приказ, предусматривающий блокировку двух источников онлайн-контента, распространяющих информацию, разжигающую ненависть и войну, в условиях чрезвычайного положения. Таким образом, порталы www.sputnik.md и www.gagauznews.md подлежат блокировке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210608/Putin-o-presledovanii-rossiyskikh-zhurnalistov-za-rubezhom-1032580399.html

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