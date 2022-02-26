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Школы и детсады Гагрского района возобновят работу с понедельника

Школы и детсады Гагрского района возобновят работу с понедельника

Антиковидные ограничения, запрещающие работу школ и детских садов, действовали в районе с 31 января. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T08:51+0300

2022-02-26T08:51+0300

2022-02-26T09:20+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Образовательные учреждения в Гагрском районе откроются после карантина с понедельника 28 февраля, сообщается на странице муниципалитета в Facebook.Школы и детсады Гагрского района были на карантине месяц, с 31 января, ограничительные меры продлевались несколько раз. В Сухуме и других районах Абхазии учеба возобновилась с 18 февраля. По данным Оперштаба от 25 февраля, за все время пандемии коронавируса в Абхазии выявили 51618 случаев заражения. Выздоровели к этому дню 44789 человек, летальных случаев 648.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, гагрский район, школы, детские сады, мировая пандемия коронавируса covid-19