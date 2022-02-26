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Школы и детсады Гагрского района возобновят работу с понедельника
Школы и детсады Гагрского района возобновят работу с понедельника
Антиковидные ограничения, запрещающие работу школ и детских садов, действовали в районе с 31 января. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T08:51+0300
2022-02-26T08:51+0300
2022-02-26T09:20+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
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детские сады
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Образовательные учреждения в Гагрском районе откроются после карантина с понедельника 28 февраля, сообщается на странице муниципалитета в Facebook.Школы и детсады Гагрского района были на карантине месяц, с 31 января, ограничительные меры продлевались несколько раз. В Сухуме и других районах Абхазии учеба возобновилась с 18 февраля. По данным Оперштаба от 25 февраля, за все время пандемии коронавируса в Абхазии выявили 51618 случаев заражения. Выздоровели к этому дню 44789 человек, летальных случаев 648.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, гагрский район, школы, детские сады, мировая пандемия коронавируса covid-19
Школы и детсады Гагрского района возобновят работу с понедельника
08:51 26.02.2022 (обновлено: 09:20 26.02.2022) Подписаться на
Антиковидные ограничения, запрещающие работу школ и детских садов, действовали в районе с 31 января.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik.
Образовательные учреждения в Гагрском районе откроются после карантина с понедельника 28 февраля, сообщается на странице муниципалитета в Facebook
.
Школы и детсады Гагрского района были на карантине месяц, с 31 января, ограничительные меры продлевались несколько раз. В Сухуме и других районах Абхазии учеба возобновилась с 18 февраля.
По данным Оперштаба от 25 февраля, за все время пандемии коронавируса в Абхазии выявили 51618 случаев заражения. Выздоровели к этому дню 44789 человек, летальных случаев 648.