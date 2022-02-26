https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/zelenskiy-speshno-pokinul-kiev-zayavil-spiker-gosdumy-volodin-1037797710.html

Зеленский спешно покинул Киев, заявил спикер Госдумы Володин

Зеленский спешно покинул Киев, заявил спикер Госдумы Володин

Накануне президент Украины предложил российскому главе государства провести переговоры, Россия выразила готовность к переговорам на высоком уровне. 26.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-26T13:26+0300

2022-02-26T13:26+0300

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, передает РИА Новости.Зеленского не было в столице Украины уже вчера, а видео, которые он публикует в соцсетях, записаны заранее, заявил Володин.По его словам, эта информация от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с президентом в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов.Специальная военная операция по демилитаризации Украины проводится ВС России с 24 февраля. Решение об этом было принято президентом Владимиром Путиным после того, как народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.

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россия, украина, донбасс, новости, владимир зеленский