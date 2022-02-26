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Зеленский спешно покинул Киев, заявил спикер Госдумы Володин
Зеленский спешно покинул Киев, заявил спикер Госдумы Володин
Накануне президент Украины предложил российскому главе государства провести переговоры, Россия выразила готовность к переговорам на высоком уровне. 26.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-26T13:26+0300
2022-02-26T13:26+0300
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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, передает РИА Новости.Зеленского не было в столице Украины уже вчера, а видео, которые он публикует в соцсетях, записаны заранее, заявил Володин.По его словам, эта информация от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с президентом в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов.Специальная военная операция по демилитаризации Украины проводится ВС России с 24 февраля. Решение об этом было принято президентом Владимиром Путиным после того, как народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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Зеленский спешно покинул Киев, заявил спикер Госдумы Володин
13:26 26.02.2022 (обновлено: 14:40 26.02.2022) Подписаться на
Накануне президент Украины предложил российскому главе государства провести переговоры, Россия выразила готовность к переговорам на высоком уровне.
СУХУМ, 26 фев - Sputnik.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, передает РИА Новости
.
Зеленского не было в столице Украины уже вчера, а видео, которые он публикует в соцсетях, записаны заранее, заявил Володин.
По его словам, эта информация от депутатов Верховной рады, которые пытались встретиться с президентом в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов.
Специальная военная операция по демилитаризации Украины проводится ВС России с 24 февраля. Решение об этом было принято президентом Владимиром Путиным после того, как народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.