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Абхазские кикбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве ЮФО
Абхазские кикбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве ЮФО
Чемпионат и первенство Южного Федерального округа по кикбоксингу проходили в Анапе с 24 по 27 февраля. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T21:15+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Юные спортсмены из гагрского бойцовского клуба "Чемпион" заняли призовые места на чемпионате и первенстве Южного Федерального округа по кикбоксингу, сообщает сайт Государственного комитета по делам молодежи и спорту. "Золото" соревнований завоевала Валерия Дащян, победа стала для нее пропуском на чемпионат и первенство России. Второе место занял Альфред Мумджян, третье - Ренат Барцыц.В чемпионате и первенстве в Анапе участвовало почти 500 спортсменов в возрасте от 13 лет.
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спорт, новости, абхазия
Абхазские кикбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве ЮФО
21:15 27.02.2022 (обновлено: 21:22 27.02.2022) Подписаться на
Чемпионат и первенство Южного Федерального округа по кикбоксингу проходили в Анапе с 24 по 27 февраля.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Юные спортсмены из гагрского бойцовского клуба "Чемпион" заняли призовые места на чемпионате и первенстве Южного Федерального округа по кикбоксингу, сообщает сайт
Государственного комитета по делам молодежи и спорту.
По итогам соревнований абхазские спортсмены заняли одно первое, одно второе и одно третье место.
"Золото" соревнований завоевала Валерия Дащян, победа стала для нее пропуском на чемпионат и первенство России. Второе место занял Альфред Мумджян, третье - Ренат Барцыц.
В чемпионате и первенстве в Анапе участвовало почти 500 спортсменов в возрасте от 13 лет.