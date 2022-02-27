https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/abkhazskie-kikboksery-zanyali-prizovye-mesta-na-chempionate-i-pervenstve-yufo-1037824714.html

Абхазские кикбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве ЮФО

Абхазские кикбоксеры заняли призовые места на чемпионате и первенстве ЮФО

Чемпионат и первенство Южного Федерального округа по кикбоксингу проходили в Анапе с 24 по 27 февраля. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Юные спортсмены из гагрского бойцовского клуба "Чемпион" заняли призовые места на чемпионате и первенстве Южного Федерального округа по кикбоксингу, сообщает сайт Государственного комитета по делам молодежи и спорту. "Золото" соревнований завоевала Валерия Дащян, победа стала для нее пропуском на чемпионат и первенство России. Второе место занял Альфред Мумджян, третье - Ренат Барцыц.В чемпионате и первенстве в Анапе участвовало почти 500 спортсменов в возрасте от 13 лет.

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