https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/durov-prizval-polzovateley-ne-doveryat-informatsii-o-situatsii-na-ukraine-iz-telegram-1037822469.html

Дуров призвал пользователей не доверять информации о ситуации на Украине из Telegram

Дуров призвал пользователей не доверять информации о ситуации на Украине из Telegram

Ранее предприниматель заявлял о возможном ограничении работы Telegram-каналов в вовлеченных странах в случае эскалации ситуации на Украине. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T19:28+0300

2022-02-27T19:28+0300

2022-02-27T19:35+0300

павел дуров

telegram (приложение)

новости

спецоперация россии на украине

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей мессенджера не принимать на веру данные о ситуации на Украине и ходе российской военной спецоперации, распространяемые с помощью Telegram, об этом предприниматель сообщил на своем канале.Павел Дуров добавил, что не хотел бы, чтобы мессенджер использовался в качестве инструмента, разжигающего межнациональную рознь.В связи с этим ранее руководство мессенджера рассматривало ограничение деятельности Telegram-каналов на территории России и Украины, но в итоге отказалось от принятия подобных мер, так как множество пользователей обратилось с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как они для них – единственный источник информации.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

павел дуров, telegram (приложение), новости