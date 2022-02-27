https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/durov-prizval-polzovateley-ne-doveryat-informatsii-o-situatsii-na-ukraine-iz-telegram-1037822469.html
Дуров призвал пользователей не доверять информации о ситуации на Украине из Telegram
Дуров призвал пользователей не доверять информации о ситуации на Украине из Telegram
Ранее предприниматель заявлял о возможном ограничении работы Telegram-каналов в вовлеченных странах в случае эскалации ситуации на Украине. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T19:28+0300
2022-02-27T19:28+0300
2022-02-27T19:35+0300
павел дуров
telegram (приложение)
новости
спецоперация россии на украине
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей мессенджера не принимать на веру данные о ситуации на Украине и ходе российской военной спецоперации, распространяемые с помощью Telegram, об этом предприниматель сообщил на своем канале.Павел Дуров добавил, что не хотел бы, чтобы мессенджер использовался в качестве инструмента, разжигающего межнациональную рознь.В связи с этим ранее руководство мессенджера рассматривало ограничение деятельности Telegram-каналов на территории России и Украины, но в итоге отказалось от принятия подобных мер, так как множество пользователей обратилось с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как они для них – единственный источник информации.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
павел дуров, telegram (приложение), новости
Дуров призвал пользователей не доверять информации о ситуации на Украине из Telegram
19:28 27.02.2022 (обновлено: 19:35 27.02.2022) Подписаться на
Ранее предприниматель заявлял о возможном ограничении работы Telegram-каналов в вовлеченных странах в случае эскалации ситуации на Украине.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей мессенджера не принимать на веру данные о ситуации на Украине и ходе российской военной спецоперации, распространяемые с помощью Telegram, об этом предприниматель сообщил на своем
канале.
"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность", - заявил Дуров.
Павел Дуров добавил, что не хотел бы, чтобы мессенджер использовался в качестве инструмента, разжигающего межнациональную рознь.
В связи с этим ранее руководство мессенджера рассматривало ограничение деятельности Telegram-каналов на территории России и Украины, но в итоге отказалось от принятия подобных мер, так как множество пользователей обратилось с просьбой не рассматривать отключение Telegram-каналов на период конфликта, так как они для них – единственный источник информации.