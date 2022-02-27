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Глубина продвижения в ходе спецоперации на Украине достигла 52 километров
Глубина продвижения в ходе спецоперации на Украине достигла 52 километров
В воскресенье идет четвертый день специальной военной операции по демилитаризации Украины. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T09:35+0300
2022-02-27T09:35+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Группировка войск Луганской народной республики при поддержке российских вооруженных сил продвинулась на 52 километра вглубь обороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России."В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станочно-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
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россия, украина, днр, лнр, новости
Глубина продвижения в ходе спецоперации на Украине достигла 52 километров
09:35 27.02.2022 (обновлено: 09:40 27.02.2022) Подписаться на
В воскресенье идет четвертый день специальной военной операции по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Группировка войск Луганской народной республики при поддержке российских вооруженных сил продвинулась на 52 километра вглубь обороны Украины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
"В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станочно-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Добавляется, что группировка войск ДНР продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров. Кроме того, взяты под контроль Павлополь и Пищевик.
Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.