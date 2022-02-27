https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/google-i-meta-zapretili-rossiyskim-smi-razmeschat-reklamu-na-svoikh-resursakh-1037809838.html

Google и Meta запретили российским СМИ размещать рекламу на своих ресурсах

Google и Meta запретили российским СМИ размещать рекламу на своих ресурсах

С самого начала спецоперации на Донбассе западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T08:05+0300

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Компания Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием, пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.Ранее о запрете рекламы и монетизации государственным СМИ России сообщала компания Meta, которой принадлежит Facebook.В воскресенье начался четвертый день спецоперации России на Донбассе, направленный на демилитаризацию Украины. С самого начала операции западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России.Вооруженные силы России, по заявлению Минобороны, не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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в мире, россия, сми, новости