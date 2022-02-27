https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/google-i-meta-zapretili-rossiyskim-smi-razmeschat-reklamu-na-svoikh-resursakh-1037809838.html
Google и Meta запретили российским СМИ размещать рекламу на своих ресурсах
Google и Meta запретили российским СМИ размещать рекламу на своих ресурсах
С самого начала спецоперации на Донбассе западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T08:05+0300
2022-02-27T08:05+0300
2022-02-27T08:06+0300
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Компания Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием, пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер.Ранее о запрете рекламы и монетизации государственным СМИ России сообщала компания Meta, которой принадлежит Facebook.В воскресенье начался четвертый день спецоперации России на Донбассе, направленный на демилитаризацию Украины. С самого начала операции западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России.Вооруженные силы России, по заявлению Минобороны, не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, сми, новости
Google и Meta запретили российским СМИ размещать рекламу на своих ресурсах
08:05 27.02.2022 (обновлено: 08:06 27.02.2022) Подписаться на
С самого начала спецоперации на Донбассе западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России.
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Компания Google приостанавливает монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием, пишет РИА Новости
со ссылкой на Рейтер.
Ранее о запрете рекламы и монетизации государственным СМИ России сообщала компания Meta, которой принадлежит Facebook.
В воскресенье начался четвертый день спецоперации России на Донбассе, направленный на демилитаризацию Украины. С самого начала операции западные страны и компании вводят санкции и ограничения для России.
Вооруженные силы России, по заявлению Минобороны, не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.