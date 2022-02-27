https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/politolog-sekundomer-zelenskogo-podoshel-k-nulyu-ego-vremya-vyshlo-1037814831.html

Политолог: секундомер Зеленского подошел к нулю, его время вышло

Политолог: секундомер Зеленского подошел к нулю, его время вышло

По мнению политолога Александра Сосновского у президента Украины Михаила Зеленского время на раздумья вышло. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T13:41+0300

2022-02-27T13:41+0300

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Политолог: секундомер Зеленского подошел к нулю, его время вышло Политолог: секундомер Зеленского подошел к нулю, его время вышло

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите Донбасса. Одной из целей Москвы, как заявили в российском МИД, является привлечение к ответственности марионеточного украинского режима за его преступления. Может ли Зеленский сбежать из Украины и кто поможет ему в этом? Почему Запад впадает в ступор, слыша о денацификации Украины? Чем Россия может ответить на антироссийские санкции? Обо этом интервью Sputnik на русском с политологом, главным редактором немецкого интернет-журнала World Economy Александром Сосновским."…То время, которое ему (Зеленскому) было дано на раздумья и на переговоры, он уже использовал полностью… Да и о чем он может сейчас говорить? Сейчас время его, в общем-то, секундомер подошел к нулю и поэтому с ним говорить не о чем", - сказал Сосновский.Политолог высказался и по поводу того, может ли Зеленский покинуть Украину, может ли предложение Бориса Джонсона Зеленскому об убежище означать готовность укрывать военных преступников, почему именно сейчас Запад стал называть ситуацию на Украине переломным событием в истории Европы, как Россия может ответить на санкции и можно ли утверждать, что система, основанная на главенстве одного гегемона, начинает рушиться.Полная версия беседы в аудиофайле.

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украина, михаил зеленский, россия, европа, подкасты, аудио