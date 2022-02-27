https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/rossiyskaya-delegatsiya-do-1500-podozhdet-otveta-kieva-po-vstreche-v-gomele-1037813670.html
Российская делегация до 15:00 подождет ответа Киева по встрече в Гомеле
Российская делегация до 15:00 подождет ответа Киева по встрече в Гомеле
Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины, в ходе которой войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии наносят удары по... 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T12:45+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00, заявил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский.Он добавил, что речь идет о местном времени (белорусское время совпадает с мск - прим.).Ранее представитель пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ход спецоперации на этот раз остановлен не будет, как это было сделано накануне перед ожидавшимися переговорами, украинская сторона уведомлена об этом.Российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с Украиной в воскресенье утром. В белорусском МИД подготовили все необходимое для двусторонней встречи. Однако, президент Украины заявил, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, или любой другой город, но не в Белоруссии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/rossiyskaya-delegatsiya-do-1500-podozhdet-otveta-kieva-po-vstreche-v-gomele-1037813670.html
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Российская делегация до 15:00 подождет ответа Киева по встрече в Гомеле
12:45 27.02.2022 (обновлено: 12:47 27.02.2022) Подписаться на
Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины, в ходе которой войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии наносят удары по объектам украинской военной инфраструктуры.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00, заявил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский.
"До 15:00 мы продолжаем находиться здесь и ждать ответа украинской стороны в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только мы это подтверждение получим, мы немедленно выдвигаемся туда и встречаем наших коллег по переговорам. Мы за мир. В случае отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет на украинской стороне. Но мы здесь до 15:00 ждем ответа украинской стороны", — сказал он.
Он добавил, что речь идет о местном времени (белорусское время совпадает с мск - прим.).
Ранее представитель пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ход спецоперации на этот раз остановлен не будет, как это было сделано накануне перед ожидавшимися переговорами, украинская сторона уведомлена об этом.
Российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с Украиной в воскресенье утром. В белорусском МИД подготовили все необходимое для двусторонней встречи. Однако, президент Украины заявил, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, или любой другой город, но не в Белоруссии.