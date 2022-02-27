https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/rossiyskaya-delegatsiya-do-1500-podozhdet-otveta-kieva-po-vstreche-v-gomele-1037813670.html

Российская делегация до 15:00 подождет ответа Киева по встрече в Гомеле

Российская делегация до 15:00 подождет ответа Киева по встрече в Гомеле

Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации Украины, в ходе которой войска ДНР и ЛНР при огневой поддержке российской армии наносят удары по... 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T12:45+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Представители России будут ждать ответа Украины по встрече в Гомеле до 15:00, заявил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский.Он добавил, что речь идет о местном времени (белорусское время совпадает с мск - прим.).Ранее представитель пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ход спецоперации на этот раз остановлен не будет, как это было сделано накануне перед ожидавшимися переговорами, украинская сторона уведомлена об этом.Российская делегация прибыла в Гомель для переговоров с Украиной в воскресенье утром. В белорусском МИД подготовили все необходимое для двусторонней встречи. Однако, президент Украины заявил, что площадкой для переговоров с Россией могут стать Варшава, Будапешт, Стамбул, или любой другой город, но не в Белоруссии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/rossiyskaya-delegatsiya-do-1500-podozhdet-otveta-kieva-po-vstreche-v-gomele-1037813670.html

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