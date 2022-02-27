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Саид Джинджия занял второе место в первенстве ЮФО по вольной борьбе
Саид Джинджия занял второе место в первенстве ЮФО по вольной борьбе
Первенство Южного Федерального округа по вольной борьбе среди юниоров проходило с 25 до 27 февраля в Ростове-на-Дону. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T18:55+0300
2022-02-27T18:55+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Спортсмен из Абхазии Саид Джинджия стал серебряным призером первенства ЮФО по вольной борьбе среди юниоров в весовой категории 86 килограммов, сообщает сайт Государственного комитета по делам молодежи и спорту.На соревнованиях Саид Джинджия представлял Республику Адыгея и, заняв второе место, прошел отбор для участия в первенстве России.В турнире принимали участие сильнейшие молодые спортсмены до 21 года (2002-2004 годов рождения) из разных регионов округа, они боролись за награды в десяти весовых категориях.
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спорт, новости, абхазия
Саид Джинджия занял второе место в первенстве ЮФО по вольной борьбе
18:55 27.02.2022 (обновлено: 19:17 27.02.2022) Подписаться на
Первенство Южного Федерального округа по вольной борьбе среди юниоров проходило с 25 до 27 февраля в Ростове-на-Дону.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Спортсмен из Абхазии Саид Джинджия стал серебряным призером первенства ЮФО по вольной борьбе среди юниоров в весовой категории 86 килограммов, сообщает
сайт Государственного комитета по делам молодежи и спорту.
На соревнованиях Саид Джинджия представлял Республику Адыгея и, заняв второе место, прошел отбор для участия в первенстве России.
В турнире принимали участие сильнейшие молодые спортсмены до 21 года (2002-2004 годов рождения) из разных регионов округа, они боролись за награды в десяти весовых категориях.