https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/said-dzhindzhiya-zanyal-vtoroe-mesto-v-pervenstve-yufo-po-volnoy-borbe-1037821149.html

Саид Джинджия занял второе место в первенстве ЮФО по вольной борьбе

Саид Джинджия занял второе место в первенстве ЮФО по вольной борьбе

Первенство Южного Федерального округа по вольной борьбе среди юниоров проходило с 25 до 27 февраля в Ростове-на-Дону. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T18:55+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Спортсмен из Абхазии Саид Джинджия стал серебряным призером первенства ЮФО по вольной борьбе среди юниоров в весовой категории 86 килограммов, сообщает сайт Государственного комитета по делам молодежи и спорту.На соревнованиях Саид Джинджия представлял Республику Адыгея и, заняв второе место, прошел отбор для участия в первенстве России.В турнире принимали участие сильнейшие молодые спортсмены до 21 года (2002-2004 годов рождения) из разных регионов округа, они боролись за награды в десяти весовых категориях.

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