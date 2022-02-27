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Силы сдерживания российской армии переведут в особый режим боевого дежурства
Силы сдерживания российской армии переведут в особый режим боевого дежурства
Минобороны по приказу президента Путина переводит силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T16:28+0300
2022-02-27T16:28+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, сообщает РИА Новости.Свое решение он объяснил агрессивными высказываниями западных стран в адрес России."Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", — отметил глава государства.В справочнике на сайте Министерства обороны говорится, что стратегические силы "предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Вслед за Россией независимость донбасских республик признала Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220226/glupye-dekorativnye-resheniya-ekspert-dal-otsenku-novym-sanktsiyam-protiv-rossii-1037795843.html
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Силы сдерживания российской армии переведут в особый режим боевого дежурства
16:28 27.02.2022 (обновлено: 21:25 27.02.2022) Подписаться на
Минобороны по приказу президента Путина переводит силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, сообщает РИА Новости
.
Свое решение он объяснил агрессивными высказываниями западных стран в адрес России.
"Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", — отметил глава государства.
В справочнике
на сайте Министерства обороны говорится, что стратегические силы "предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Вслед за Россией независимость донбасских республик признала Абхазия.