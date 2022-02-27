https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/v-belorussii-nachalos-golosovanie-na-konstitutsionnom-referendume-1037810068.html

В Белоруссии началось голосование на референдуме по конституции

В Белоруссии началось голосование на референдуме по конституции

Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии проходит 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлилось по 26... 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T08:40+0300

2022-02-27T08:40+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии открылись в воскресенье утром, сообщает РИА Новости.Голосование началось в 8:00 по местному времени (совпадает с мск) и продолжится до 20:00. По всей Белоруссии образовано 5510 участков, где граждане страны могут принять участие в референдуме. По информации ЦИК, в списки участников референдума включены 6 818 948 человек.Участки для голосования на референдуме в зарубежных странах было решено не открывать по причине незначительного числа граждан, находящихся на консульском учете, из-за эпидемиологической обстановки в странах пребывания, а также в связи с неуверенностью в обеспечении безопасности участков со стороны властей стран пребывания.Все участники плебисцита увидят в бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения конституции Республики Беларусь?" Поставить свою отметку голосующие должны в одном из двух квадратов "за" или "против". Проект изменений в Конституцию Белоруссии был обнародован в конце декабря. Обновленный свод законов, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. После отставки его нельзя будет привлечь к уголовной ответственности. Кроме того, бывший лидер получит право возглавить Всебелорусское народное собрание — главный совещательный орган — или стать пожизненным сенатором. Сам раздел о Всебелорусском народном собрании может появиться в конституции в соответствии с вынесенными на референдум поправками. При принятии обновленной конституции, Народное собрание станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.На референдуме работают около 45 тысяч национальных наблюдателей, около 200 международных и иностранных – от СНГ, ШОС, ПА ОДКБ, представители ЦИК стран СНГ, а также независимые эксперты, в том числе из стран ЕС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20201127/Lukashenko-zayavil-chto-pri-novoy-konstitutsii-prezidentom-rabotat-ne-budet-1031360662.html

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