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Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты
Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в воскресенье утром об итогах спецоперации за прошедшие сутки. 27.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-27T10:15+0300
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Войска ЛНР и ДНР при поддержке российских Вооруженных сил отбили у украинских войск новые населенные пункты, рассказал представитель российского Минобороны."В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станичное-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра", - сказал он.По словам Конашенкова, группировка войск Донецкой Народной Республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров, взяты под контроль Павлополь и Пищевик.
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мультимедиа, видео, россия, днр, лнр, министерство обороны рф, украина, видео
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты
10:15 27.02.2022 (обновлено: 10:16 27.02.2022) Подписаться на
Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в воскресенье утром об итогах спецоперации за прошедшие сутки.
Войска ЛНР и ДНР при поддержке российских Вооруженных сил отбили у украинских войск новые населенные пункты, рассказал представитель российского Минобороны.
"В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станичное-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра", - сказал он.
По словам Конашенкова, группировка войск Донецкой Народной Республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров, взяты под контроль Павлополь и Пищевик.