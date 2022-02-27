https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/voyska-lnr-i-dnr-vzyali-pod-kontrol-novye-naselennye-punkty-1037810908.html

Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в воскресенье утром об итогах спецоперации за прошедшие сутки. 27.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-27T10:15+0300

2022-02-27T10:15+0300

2022-02-27T10:16+0300

мультимедиа

видео

россия

днр

лнр

министерство обороны рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1b/1037810811_47:0:1251:677_1920x0_80_0_0_61ed3b601add9e56f149ba7fbd00be84.jpg

Войска ЛНР и ДНР при поддержке российских Вооруженных сил отбили у украинских войск новые населенные пункты, рассказал представитель российского Минобороны."В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станичное-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра", - сказал он.По словам Конашенкова, группировка войск Донецкой Народной Республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров, взяты под контроль Павлополь и Пищевик.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, россия, днр, лнр, министерство обороны рф, украина, видео