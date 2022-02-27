https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/zhit-bez-stressa--eto-vozmozhno-chto-takoe-koping-i-kogda-on-rabotaet-1037782491.html

Жить без стресса — это возможно? Что такое копинг и когда он работает

Жить без стресса — это возможно? Что такое копинг и когда он работает

Копинг — это стратегии преодоления стресса. Какие бывают копинг-стратегии и как их подбирают? Когда эти способы могут помочь? Какая связь между стрессом... 27.02.2022, Sputnik Абхазия

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Жить без стресса — это возможно? Что такое копинг и когда он работает Жить без стресса — это возможно? Что такое копинг и когда он работает

Копинг — это стратегии преодоления стресса. Какие бывают копинг-стратегии и как их подбирают? Когда эти способы могут помочь? Какая связь между стрессом, детскими комплексами и эмоциональным интеллектом? В чем главная сложность копинга и почему он не всегда работает? И возможно ли сделать "прививку от стресса"?Психолог и психотерапевт Геннадий Тарасов объясняет на примерах, как и когда копинг помогает бороться со стрессом и почему для этого важно понимать свои эмоции.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости.

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