https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-1037853921.html

Часть Сухума осталась без воды

Часть Сухума осталась без воды

Авария, оставившая часть столицы без воды, произошла на насосной станции "Келасур". 28.02.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

сухум

водоснабжение

администрация города сухум

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Часть Сухума осталась без подачи воды предположительно до 18:00 1 марта, сообщает "Водоканал". Ремонтники ведут работы, подачу воды возобновят предположительно к 18:00 1 марта.

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сухум, водоснабжение, администрация города сухум