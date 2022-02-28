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Часть Сухума осталась без воды
Часть Сухума осталась без воды
Авария, оставившая часть столицы без воды, произошла на насосной станции "Келасур". 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T21:44+0300
2022-02-28T21:44+0300
2022-02-28T21:45+0300
в абхазии
сухум
водоснабжение
администрация города сухум
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Часть Сухума осталась без подачи воды предположительно до 18:00 1 марта, сообщает "Водоканал". Ремонтники ведут работы, подачу воды возобновят предположительно к 18:00 1 марта.
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сухум, водоснабжение, администрация города сухум
Часть Сухума осталась без воды
21:44 28.02.2022 (обновлено: 21:45 28.02.2022) Подписаться на
Авария, оставившая часть столицы без воды, произошла на насосной станции "Келасур".
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Часть Сухума осталась без подачи воды предположительно до 18:00 1 марта, сообщает "Водоканал".
Без воды из-за аварии на насосной станции "Келасур" остались следующие районы Сухума: Турбаза, село Дзыгута, село Басла, село Баслетка, улицы Чанба, Комсомольская, братьев Зантария.
Ремонтники ведут работы, подачу воды возобновят предположительно к 18:00 1 марта.