https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-651-1037854897.html
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51901 человек. Выздоровели 45433 человека. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T23:06+0300
2022-02-28T23:06+0300
2022-02-28T23:06+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
медицина
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036382113_0:204:2917:1844_1920x0_80_0_0_3f62f6e726ba8a68a4f4d1c1f5008fcc.jpg
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 196 человек из 474 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 45 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 28, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 3 пациента.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/12/1036382113_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_6abbd652d081df57e53942929d19b893.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651
Подписаться на
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51901 человек. Выздоровели 45433 человека.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
За три дня в Гудаутском госпитале скончались три пациента с коронавирусом - мужчина 66 лет и женщины 83 и 62 лет.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 196 человек из 474 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 45 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 28, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 3 пациента.