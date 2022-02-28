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Работа ковид-госпиталя в Белгородской области - Sputnik Абхазия, 1920, 15.10.2021
Ситуация с коронавирусом в Абхазии
Все о ситуации с коронавирусом в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-651-1037854897.html
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651
Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51901 человек. Выздоровели 45433 человека. 28.02.2022, Sputnik Абхазия
2022-02-28T23:06+0300
2022-02-28T23:06+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
мировая пандемия коронавируса covid-19
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 196 человек из 474 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 45 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 28, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 3 пациента.
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651

23:06 28.02.2022
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГоспиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова - Sputnik Абхазия, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Валерий Мельников
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51901 человек. Выздоровели 45433 человека.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
За три дня в Гудаутском госпитале скончались три пациента с коронавирусом - мужчина 66 лет и женщины 83 и 62 лет.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 196 человек из 474 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 45 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 28, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 3 пациента.
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