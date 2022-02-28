https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/chislo-smertey-patsientov-s-covid-19-v-abkhazii-dostiglo-651-1037854897.html

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651

Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 51901 человек. Выздоровели 45433 человека. 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T23:06+0300

2022-02-28T23:06+0300

2022-02-28T23:06+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

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медицина

абхазия

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Число смертей пациентов с COVID-19 в Абхазии достигло 651, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 196 человек из 474 протестированных в Абхазии. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 45 пациентов, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 17, в Гагрской ЦРБ – 28, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 3 пациента.

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, абхазия