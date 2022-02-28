https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/grazhdanin-i-nachalnik-tsvizhba-o-remonte-dorog-na-2022-god-i-uvelichenii-nekotorykh-nalogov-1037830567.html

Гражданин и начальник: Цвижба о ремонте дорог на 2022 год и увеличении некоторых налогов

Гражданин и начальник: Цвижба о ремонте дорог на 2022 год и увеличении некоторых налогов

Каковы основные статьи расходов бюджета дорожного фонда Абхазии и какие изменения готовятся в законодательстве, которые позволят увеличить доходы фонда, в... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T15:09+0300

2022-02-28T15:09+0300

2022-02-28T15:09+0300

радио

гражданин и начальник

бюджеты

дорожный фонд абхазии

дорога

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Гражданин и начальник: Цвижба о ремонте дорог на 2022 год и увеличении некоторых налогов Гражданин и начальник: Цвижба о ремонте дорог на 2022 год и увеличении некоторых налогов

Доходная и расходная части бюджета "Дорожного фонда Абхазии" в 2022 году составит по 115 миллионов рублей. Сумма доходов формируется из налоговых отчислений, подчеркнул Цвижба в интервью радио."Эта цифра растет ежегодно в связи с тем, что в республике растет количество транспорта. К примеру, в третьем квартале 2021 года мы были вынуждены подать заявку на внесение изменений в бюджет в связи с тем, что были сверхпоступления по этим налогам. До конца года мы успели освоить около 40 миллионов рублей, которые не были запланированы в бюджете прошлого года. В этом году, наверное, тоже что-то подобное ожидается", – отметил он.Увеличение поступлений в бюджет "Дорожного фонда" дополнительных денег в 2021 году способствовал успешный курортный сезон, подчеркнул Цвижба.Заместитель председатель дорожного фонда Абхазии рассказал, какие работы запланированы в текущем году и как будут распределены средства фонда.Собеседник Sputnik также проинформировал о предложении "Дорожного фонда" об увеличении ряда налогов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гражданин и начальник, бюджеты, дорожный фонд абхазии, дорога, аудио