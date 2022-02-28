https://sputnik-abkhazia.ru/20220228/khvatysh-o-vliyanii-antirossiyskikh-sanktsiy-na-abkhaziyu-v-tselom-problem-ne-budet--1037835017.html

Хватыш о влиянии антироссийских санкций на Абхазию: в целом проблем не будет

Хватыш о влиянии антироссийских санкций на Абхазию: в целом проблем не будет

Своим мнением о том, как антироссийские санкции и рост курса американской валюты могут отразиться на бизнесе Абхазии, в эфире радио Sputnik поделился... 28.02.2022, Sputnik Абхазия

2022-02-28T11:32+0300

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Хватыш о влиянии антироссийских санкций на Абхазию: в целом проблем не будет Хватыш о влиянии антироссийских санкций на Абхазию: в целом проблем не будет

"Если мы говорим о России, то возможны какие-то узкие проблемы с отдельным поставщиком. Но в целом проблем не будет. Если даже что-то и будет, то в плане того, что курс валют растет, цены вырастут. Возможно, будет повышение цен на некоторые товары, которые сегодня импортируются в Абхазию. Но пока тоже об этом всем рано говорить... Будет все видно тогда, когда начнется работа. Под лежачий камень вода не течет, как говорится. Сложности будут, безусловно. Об этом все говорят. Но Россия не собирается сидеть сложа руки, и мы не будем сидеть сложа руки", – отметил Халваш. Подробности слушайте в аудиофайле. Россия признала независимость ЛНР и ДНР, 24 февраля началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

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